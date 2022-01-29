The New York Times: санкции против России ударят по всему миру

30 января 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Обещанные санкции США против России на случай ее «вторжения» на Украину рискуют потрясти мировую экономику. Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times. «Ни одна страна никогда не пыталась ввести широкие санкции против таких крупных финансовых учреждений и против экономики размером с российскую. Аналитики говорят, что „быстрый и суровый“ ответ, который обещали официальные лица США, может потрясти крупные экономики, особенно европейские, и даже поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы», — отмечают авторы статьи. Также сообщается, что некоторые аналитики считают, что введение санкций против России заставит ее отомстить, прекратив поставки газа в Европу или устроить кибератаки на инфраструктуры США и стран Европы. Авторы статьи предполагают, что экономический удар может спровоцировать народный гнев россиян против президента России Владимира Путина, однако «история показывает, что страна не сдается легко, и стойкость является важной частью ее национальной идентичности». Это означает, что санкции США усилят «антиамериканизм» среди населения, укрепив народных дух и единство, уточняется в статье. Ранее сообщалось, что США готовят санкции против крупнейших российских банков. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что введение американских санкций против России положит конец отношениям РФ и США. Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин отметил, что отключение России от платежной системы SWIFT — решаемая проблема, потому она не страшна РФ.