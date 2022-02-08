Курганцы нашли тараканов в торговом центре. Видео

09 февраля 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

В курганском ТРЦ покупатели увидели живого таракана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана нашли живого таракана в супермаркете торгово-развлекательного центра «Рио». Очевидец опубликовал видео с насекомым в курганском паблике «Черный список|Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В „Рио“ бегает вот такой тараканчик», — говорится в посте к видео с насекомым, бегающим по полу рядом со стеллажами с продуктами. В комментариях курганцы иронизируют по поводу появления таракана в магазине: называют «потеряшкой» и подбирают ему кличку. «Какой красавчик, видно, что потерялся, мечется из стороны в сторону, возьмите на передержку», — написал Алексей Антонов. Дмитрий Бурков в комментариях интересуется, будет ли реагировать Роспотребнадзор на публикацию. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области URA.RU сообщили, что для проведения проверки необходимо заявление от гражданина. Например, заявление от автора опубликованного видео. Связаться с управляющим ТРЦ «РИО» на момент написания материала не удалось: по телефону, указанному на сайте компании, никто не ответил. Представитель компании «Метрополис» (супермаркет расположен в ТРЦ «РИО») отказался комментировать информацию, отметив, что не видел сообщения в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Кургана нашли живого таракана в супермаркете торгово-развлекательного центра «Рио». Очевидец опубликовал видео с насекомым в курганском паблике «Черный список|Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В „Рио“ бегает вот такой тараканчик», — говорится в посте к видео с насекомым, бегающим по полу рядом со стеллажами с продуктами. В комментариях курганцы иронизируют по поводу появления таракана в магазине: называют «потеряшкой» и подбирают ему кличку. «Какой красавчик, видно, что потерялся, мечется из стороны в сторону, возьмите на передержку», — написал Алексей Антонов. Дмитрий Бурков в комментариях интересуется, будет ли реагировать Роспотребнадзор на публикацию. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области URA.RU сообщили, что для проведения проверки необходимо заявление от гражданина. Например, заявление от автора опубликованного видео. Связаться с управляющим ТРЦ «РИО» на момент написания материала не удалось: по телефону, указанному на сайте компании, никто не ответил. Представитель компании «Метрополис» (супермаркет расположен в ТРЦ «РИО») отказался комментировать информацию, отметив, что не видел сообщения в соцсетях.