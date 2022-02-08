Жители Кургана нашли живого таракана в супермаркете торгово-развлекательного центра «Рио». Очевидец опубликовал видео с насекомым в курганском паблике «Черный список|Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«В „Рио“ бегает вот такой тараканчик», — говорится в посте к видео с насекомым, бегающим по полу рядом со стеллажами с продуктами. В комментариях курганцы иронизируют по поводу появления таракана в магазине: называют «потеряшкой» и подбирают ему кличку. «Какой красавчик, видно, что потерялся, мечется из стороны в сторону, возьмите на передержку», — написал Алексей Антонов. Дмитрий Бурков в комментариях интересуется, будет ли реагировать Роспотребнадзор на публикацию.
В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области URA.RU сообщили, что для проведения проверки необходимо заявление от гражданина. Например, заявление от автора опубликованного видео. Связаться с управляющим ТРЦ «РИО» на момент написания материала не удалось: по телефону, указанному на сайте компании, никто не ответил. Представитель компании «Метрополис» (супермаркет расположен в ТРЦ «РИО») отказался комментировать информацию, отметив, что не видел сообщения в соцсетях.
Жители Кургана нашли живого таракана в супермаркете торгово-развлекательного центра «Рио». Очевидец опубликовал видео с насекомым в курганском паблике «Черный список|Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В „Рио“ бегает вот такой тараканчик», — говорится в посте к видео с насекомым, бегающим по полу рядом со стеллажами с продуктами. В комментариях курганцы иронизируют по поводу появления таракана в магазине: называют «потеряшкой» и подбирают ему кличку. «Какой красавчик, видно, что потерялся, мечется из стороны в сторону, возьмите на передержку», — написал Алексей Антонов. Дмитрий Бурков в комментариях интересуется, будет ли реагировать Роспотребнадзор на публикацию. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области URA.RU сообщили, что для проведения проверки необходимо заявление от гражданина. Например, заявление от автора опубликованного видео. Связаться с управляющим ТРЦ «РИО» на момент написания материала не удалось: по телефону, указанному на сайте компании, никто не ответил. Представитель компании «Метрополис» (супермаркет расположен в ТРЦ «РИО») отказался комментировать информацию, отметив, что не видел сообщения в соцсетях.