Какие подарки получили участники парада в Пекине

Подарки для участников парада в Пекине показали корреспонденты URA.RU
В подарки для гостей парада вошли сумка, сок, китайский флажок и кепка
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Для участников военного парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончанию Второй мировой войны, подготовили подарочные наборы. Соответствующие фото представил корреспонденты URA.RU — Роман Наумов и Екатерина Лазарева. 

На первом снимке видно, что в состав наборов входят сумка, упаковка сока, флаг Китая и бейсболка. На втором снимке представлен билет на парад, посвященный 80-й годовщине Победы. 

В Пекине на площади Тяньаньмэнь ранее прошел масштабный военный парад. Торжественное мероприятие, стартовавшее с залпа 80 артиллерийских орудий, возглавил председатель КНР Си Цзиньпин. В числе почетных гостей присутствовали президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, а также руководители еще около 20 государств. Парад продемонстрировал военную мощь Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и стал данью памяти миллионам погибших в годы войны. В Кремле показали самые яркие кадры с мероприятия. 

