03 февраля 2022

Новый «Баден-Баден» возведут на уральской Рублевке вместо Шарташа

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок в 13,4 тысячи кв метров достанется владельцу Баден-Бадена за 2,9 млн рублей в год Фото:

Юрлицо ООО «Уральские горячие источники — «Баден-Баден», будучи единственным участником аукциона, выиграло торги на аренду земельного участка размером в 13,4 тысячи квадратных метров в Сысертском городском округе (Свердловская область), который часто называют свердловской рублевкой. Об этом сообщается на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

«Комиссия признала единственным принявшим участие в аукционе участником ООО «Уральские горячие источники — «Баден-Баден» и решила направить единственному принявшему участие в аукционе участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка размером 13 434 квадратных метров в Сысертском городском округе в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона», — говорится на сайте. Ежегодная арендная плата составит 2,9 млн рублей, срок аренды — 8 лет 8 месяцев.

Вокруг планов на строительство новых термальных комплексов «Баден-Баден» возникают споры с прошлого года — сначала письмо к губернатору Свердловской области написали члены Союза экскурсоводов с просьбой запретить строительство комплекса на Шарташе, затем более 5,5 тысячи жителей домов, расположенных рядом с лесопарком, который планируется застроить. Судьбу проекта решили 3 февраля — Государственная экологическая экспертиза показала, что строительство термального комплекса «Баден-Баден» на озере Шарташ в Екатеринбурге невозможно. Также одним из планов по развитию «Баден-Бадена» было возвести комплекс на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге.

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Юрлицо ООО «Уральские горячие источники — «Баден-Баден», будучи единственным участником аукциона, выиграло торги на аренду земельного участка размером в 13,4 тысячи квадратных метров в Сысертском городском округе (Свердловская область), который часто называют свердловской рублевкой. Об этом сообщается на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов. «Комиссия признала единственным принявшим участие в аукционе участником ООО «Уральские горячие источники — «Баден-Баден» и решила направить единственному принявшему участие в аукционе участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка размером 13 434 квадратных метров в Сысертском городском округе в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона», — говорится на сайте. Ежегодная арендная плата составит 2,9 млн рублей, срок аренды — 8 лет 8 месяцев. Вокруг планов на строительство новых термальных комплексов «Баден-Баден» возникают споры с прошлого года — сначала письмо к губернатору Свердловской области написали члены Союза экскурсоводов с просьбой запретить строительство комплекса на Шарташе, затем более 5,5 тысячи жителей домов, расположенных рядом с лесопарком, который планируется застроить. Судьбу проекта решили 3 февраля — Государственная экологическая экспертиза показала, что строительство термального комплекса «Баден-Баден» на озере Шарташ в Екатеринбурге невозможно. Также одним из планов по развитию «Баден-Бадена» было возвести комплекс на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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