08 февраля 2022
07 февраля 2022

Губернатор Моор отчитался о выполнении поручения полпреда Якушева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аптека, противовирусные лекарства. Челябинск, аптека, лекарства, медикаменты, противовирусные средства, арбидол
В Тюменской области нет дефицита противовирусных средств Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В аптеках Тюменской области нет дефицита противовирусных средств. Об этом 9 февраля во время пресс-конференции заявил губернатор Александр Моор, отвечая на вопрос URA.RU. Ранее уральский полпред Владимир Якушев поручил главам региона УрФО обеспечить необходимый запас лекарств.

«Всплеск спроса на такие лекарства был ожидаем. Мы провели несколько встреч с представителями аптечных сетей — они отнеслись к ситуации с пониманием. Дефицита противовирусных препаратов на текущий момент нет», — сообщил губернатор.

По словам главы региона, нет предпосылок и для роста цен на лекарства. «Большинство таких препаратов входит в список жизненно необходимых лекарств. Их цена регулируется государствам, как бы аптечным сетям не хотелось ее поднять», — отметил Моор.

Ранее агентство писало, что тюменцы жалуются на то, что аптеки начали повышать цены на противовирусные препараты. В частности, цена на «Арбидол», по словам горожан, выросла с начала года на 100 рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В аптеках Тюменской области нет дефицита противовирусных средств. Об этом 9 февраля во время пресс-конференции заявил губернатор Александр Моор, отвечая на вопрос URA.RU. Ранее уральский полпред Владимир Якушев поручил главам региона УрФО обеспечить необходимый запас лекарств. «Всплеск спроса на такие лекарства был ожидаем. Мы провели несколько встреч с представителями аптечных сетей — они отнеслись к ситуации с пониманием. Дефицита противовирусных препаратов на текущий момент нет», — сообщил губернатор. По словам главы региона, нет предпосылок и для роста цен на лекарства. «Большинство таких препаратов входит в список жизненно необходимых лекарств. Их цена регулируется государствам, как бы аптечным сетям не хотелось ее поднять», — отметил Моор. Ранее агентство писало, что тюменцы жалуются на то, что аптеки начали повышать цены на противовирусные препараты. В частности, цена на «Арбидол», по словам горожан, выросла с начала года на 100 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...