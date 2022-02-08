Губернатор Моор отчитался о выполнении поручения полпреда Якушева

В Тюменской области нет дефицита противовирусных средств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В аптеках Тюменской области нет дефицита противовирусных средств. Об этом 9 февраля во время пресс-конференции заявил губернатор Александр Моор, отвечая на вопрос URA.RU. Ранее уральский полпред Владимир Якушев поручил главам региона УрФО обеспечить необходимый запас лекарств.

«Всплеск спроса на такие лекарства был ожидаем. Мы провели несколько встреч с представителями аптечных сетей — они отнеслись к ситуации с пониманием. Дефицита противовирусных препаратов на текущий момент нет», — сообщил губернатор.

По словам главы региона, нет предпосылок и для роста цен на лекарства. «Большинство таких препаратов входит в список жизненно необходимых лекарств. Их цена регулируется государствам, как бы аптечным сетям не хотелось ее поднять», — отметил Моор.

Ранее агентство писало, что тюменцы жалуются на то, что аптеки начали повышать цены на противовирусные препараты. В частности, цена на «Арбидол», по словам горожан, выросла с начала года на 100 рублей.