В тюменских аптеках взлетели цены на противовирусные препараты

По словам тюменцев, в 2022 году «Арбидол» подорожал на 100 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С начала года стоимость препарата «Арбидол Максимум» в тюменских аптеках выросла в среднем на 100 рублей. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, заметившие рост стоимости лекарства.

«Муж заболел коронавирусом, я пошла в аптеку за противовирусными препаратами. Купила две пачки „Арбидол Максимум“. За это отдала 1250 рублей. То есть пачка „Арбидола“ сейчас стоит 625 рублей. Хотя еще месяц я этот же противовирусный препарат брала за 510 рублей. Получается, что за месяц он подорожал на 100 рублей», — пояснила жительница Тюмени в беседе с URA.RU.

По данным поискового сервиса «Ваше лекарство», стоимость препарата «Арбидол Максимум» в тюменских аптеках варьируется от 472 до 672 рублей за пачку. Цена, в частности, зависит от того, где находится тот или иной аптечный пункт. Чем ближе к центру города — тем дороже. В региональное управление Росздравнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области призвал жителей региона не дожидаться всплеска заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» и запастись лекарствами. Среди препаратов, которые он рекомендовал приобрести тюменцам, был назван «Арбидол».

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