Ученый: два региона России ждут сильные землетрясения в 2022 году

09 февраля 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Причины землетрясений в разных местах страны отличаются друг от друга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самые сильные землетрясения в России в 2022 году прогнозируются на Камчатке и Курильских островах. Об этом URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков. «Если говорить о сильных землетрясениях, то, безусловно, это Курилы, Камчатка. Поскольку там сильнейшие землетрясения в мире и происходят. Если говорить в принципе, то ничего более определенного сказать нельзя. По наблюдениям, которые происходят в настоящий момент, нельзя выделить какие-то регионы, какие-то прогнозы с более конкретными ожиданиями», — сказал Владимир Кособоков. В беседе с URA.RU завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов рассказал, какие регионы страны считаются наиболее опасными с точки зрения сейсмической активности. «Для нашей страны сейсмически активными регионами являются Камчатка, Командорские острова, Курильские острова, Приморье, байкальская зона. Урал, но уже существенно меньше. Пермский край, там происходят сейсмические события. Северный Кавказ. Очень редко бывает в Калининграде. И еще Крым. Вот такие сейсмически опасные регионы в нашей стране», — объяснил ученый. Собеседник агентства также уточнил, что причины землетрясений в различных местах отличаются. «В этих регионах происходят столкновения тектонических плит, или идет процесс горообразования. Байкал, например, это рифтовая зона. Там не сжимающее напряжение, а, наоборот, растягивающее напряжение. И вообще, ученые предполагают, что через много лет на месте нынешнего Байкала будет море, может быть, и океан», — подытожил доктор наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самые сильные землетрясения в России в 2022 году прогнозируются на Камчатке и Курильских островах. Об этом URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков. «Если говорить о сильных землетрясениях, то, безусловно, это Курилы, Камчатка. Поскольку там сильнейшие землетрясения в мире и происходят. Если говорить в принципе, то ничего более определенного сказать нельзя. По наблюдениям, которые происходят в настоящий момент, нельзя выделить какие-то регионы, какие-то прогнозы с более конкретными ожиданиями», — сказал Владимир Кособоков. В беседе с URA.RU завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов рассказал, какие регионы страны считаются наиболее опасными с точки зрения сейсмической активности. «Для нашей страны сейсмически активными регионами являются Камчатка, Командорские острова, Курильские острова, Приморье, байкальская зона. Урал, но уже существенно меньше. Пермский край, там происходят сейсмические события. Северный Кавказ. Очень редко бывает в Калининграде. И еще Крым. Вот такие сейсмически опасные регионы в нашей стране», — объяснил ученый. Собеседник агентства также уточнил, что причины землетрясений в различных местах отличаются. «В этих регионах происходят столкновения тектонических плит, или идет процесс горообразования. Байкал, например, это рифтовая зона. Там не сжимающее напряжение, а, наоборот, растягивающее напряжение. И вообще, ученые предполагают, что через много лет на месте нынешнего Байкала будет море, может быть, и океан», — подытожил доктор наук.