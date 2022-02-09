09 февраля 2022

СМИ: Жириновский скрывал заражение COVID две недели

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, лдпр, съезд
Жириновский не хотел ставить под сомнение эффективность вакцинации Фото:

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не придавал широкой огласке заражение коронавирусом в течение двух недель. Такое решение политик принял, чтобы не распространять сомнения об эффективности вакцинации.

«Владимир Жириновский заразился коронавирусом две недели назад, но до последнего скрывал диагноз, полагая, что информация о его заболевании внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву. Жириновский вакцинировался от COVID-19 восемь раз.

Ранее сообщалось, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Вирусолог Виталий Зверев заявил, что депутат загубил свой иммунитет прививками.

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не придавал широкой огласке заражение коронавирусом в течение двух недель. Такое решение политик принял, чтобы не распространять сомнения об эффективности вакцинации. «Владимир Жириновский заразился коронавирусом две недели назад, но до последнего скрывал диагноз, полагая, что информация о его заболевании внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву. Жириновский вакцинировался от COVID-19 восемь раз. Ранее сообщалось, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Вирусолог Виталий Зверев заявил, что депутат загубил свой иммунитет прививками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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