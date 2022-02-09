СМИ: Жириновский скрывал заражение COVID две недели

Жириновский не хотел ставить под сомнение эффективность вакцинации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не придавал широкой огласке заражение коронавирусом в течение двух недель. Такое решение политик принял, чтобы не распространять сомнения об эффективности вакцинации.

«Владимир Жириновский заразился коронавирусом две недели назад, но до последнего скрывал диагноз, полагая, что информация о его заболевании внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву. Жириновский вакцинировался от COVID-19 восемь раз.

Ранее сообщалось, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Вирусолог Виталий Зверев заявил, что депутат загубил свой иммунитет прививками.