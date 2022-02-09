09 февраля 2022
08 февраля 2022

Ради расчистки русла Тобола в Кургане вырубят тысячи деревьев

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, набережная, тобол, зима
Расчистить русло на участке реки Тобол планируют до ноября 2023 года Фото:

Во время расчистки русла реки Тобол в районе Омского моста в Кургане планируют вырубить более семи тыс. единиц древесной растительности и более 31 тыс. квадратных метров кустарников. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Наименование работ. Вырубка кустарниковой растительности (средней), с погрузкой на автотранспортные средства и перевозкой на полигон ТБО, количество: 31356.22 квадратных метров. Вырубка древесной растительности, с погрузкой на автотранспортные средства и перевозкой на полигон ТБО, количество: 7689 штук», — указано в техзадании.

Стоимость работ оценивается в 71 874 950 рублей. Заказчиком является ФГУ «Тюменьрегионводхоз», которое отвечает за бассейн реки Оби, водные ресурсы регионов УрФО и Омской области. Русло планируют расчистить на участке длиной 2 431 метр. В документах указано, что русло расчистят до 40 метров. Работы должны закончить до 1 ноября 2023 года. Заявки принимают до 25 февраля 2022 года.

Ранее представители власти сообщали, что работы по расчистке русла планируют начать в конце 2021 года. В 2017 году экс-губернатор Алексей Кокорин заявлял, что регион делал заявки на участие в федеральной программе для получения средств на расчистку русла Тобола, а в 2019 году о планах по расчистке русла докладывал нынешний глава региона Вадим Шумков.

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Во время расчистки русла реки Тобол в районе Омского моста в Кургане планируют вырубить более семи тыс. единиц древесной растительности и более 31 тыс. квадратных метров кустарников. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Наименование работ. Вырубка кустарниковой растительности (средней), с погрузкой на автотранспортные средства и перевозкой на полигон ТБО, количество: 31356.22 квадратных метров. Вырубка древесной растительности, с погрузкой на автотранспортные средства и перевозкой на полигон ТБО, количество: 7689 штук», — указано в техзадании. Стоимость работ оценивается в 71 874 950 рублей. Заказчиком является ФГУ «Тюменьрегионводхоз», которое отвечает за бассейн реки Оби, водные ресурсы регионов УрФО и Омской области. Русло планируют расчистить на участке длиной 2 431 метр. В документах указано, что русло расчистят до 40 метров. Работы должны закончить до 1 ноября 2023 года. Заявки принимают до 25 февраля 2022 года. Ранее представители власти сообщали, что работы по расчистке русла планируют начать в конце 2021 года. В 2017 году экс-губернатор Алексей Кокорин заявлял, что регион делал заявки на участие в федеральной программе для получения средств на расчистку русла Тобола, а в 2019 году о планах по расчистке русла докладывал нынешний глава региона Вадим Шумков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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