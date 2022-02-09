Власти Донбасса заявили о «вторжении» войск НАТО

10 февраля 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Из США в Киев пришло 45 «птичек» с вооружением, заявил Родион Мирошник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Страны НАТО перебрасывают войска в Украину, Польшу, Румынию и Эстонию. Об этом заявил представитель ЛНР в трехсторонней контактной группе, советник главы республики Родион Мирошник. По его словам, только из США в Киев пришло 45 поставок боеприпасов. «В Киев только из США летит 45 „птичек“ с вооружениями. Туда же направляются военные поставки из Великобритании, Болгарии, Чехии и других в сопровождении инструкторов/наемников», — заявил Мирошник в своем telegram-аккаунте. Также представитель ЛНР добавил, что Америка перебрасывает 3 тысячи бойцов в Польшу и Румынию. А Великобритания вводит тысячу солдат в Польшу и Эстонию. По мнению Мирошника, Запад переводит внимание всего мира на «российскую угрозу», в то время как сам начинает вторжение: «Это есть и есть реальное вторжение войск НАТО, пока весь мир боится России, войска которой так и стоят на месте и пределы своей страны не покидали». В Донбассе ранее заявили, что Украина начала использовать оружие НАТО. Первой под обстрел попала электрическая подстанция в Еленовке. По словам главы МИД ДНР, полпреда в контактной группе по урегулированию конфликта Натальи Никоноровой, в Киев поступает все больше оружия с Запада и это способствует новым обстрелам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны НАТО перебрасывают войска в Украину, Польшу, Румынию и Эстонию. Об этом заявил представитель ЛНР в трехсторонней контактной группе, советник главы республики Родион Мирошник. По его словам, только из США в Киев пришло 45 поставок боеприпасов. «В Киев только из США летит 45 „птичек“ с вооружениями. Туда же направляются военные поставки из Великобритании, Болгарии, Чехии и других в сопровождении инструкторов/наемников», — заявил Мирошник в своем telegram-аккаунте. Также представитель ЛНР добавил, что Америка перебрасывает 3 тысячи бойцов в Польшу и Румынию. А Великобритания вводит тысячу солдат в Польшу и Эстонию. По мнению Мирошника, Запад переводит внимание всего мира на «российскую угрозу», в то время как сам начинает вторжение: «Это есть и есть реальное вторжение войск НАТО, пока весь мир боится России, войска которой так и стоят на месте и пределы своей страны не покидали». В Донбассе ранее заявили, что Украина начала использовать оружие НАТО. Первой под обстрел попала электрическая подстанция в Еленовке. По словам главы МИД ДНР, полпреда в контактной группе по урегулированию конфликта Натальи Никоноровой, в Киев поступает все больше оружия с Запада и это способствует новым обстрелам.