Бизнесмены подстрахуют мэрию Екатеринбурга на ремонте к 300-летию

Мэрия попросила у области максимальную сумму на ремонт Литквартала, но, понимая, что госэкспертиза урежет смету, договорилась еще и с бизнесом Фото: Размик Закарян © URA.RU

Компании «Брусника» (глава — близкий к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву Алексей Круковский) и «УГМК-Застройщик» (глава — Евгений Мордовин) помогут мэрии Екатеринбурга реконструировать Литквартал в центре города к 300-летию уральской столицы. О соответствующих договоренностях URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, поддержку гарантировал и сам Куйвашев, согласившийся выделить максимальную сумму.

«„Брусника“ и УГМК оплатят работы на участках, которые прилегают к их объектам (рядом с Литкварталом, на ул. Первомайская, 1, у „Брусники“ будет отель, а УГМК возводит офисник на ул. Царская — прим. URA.RU)», — поделился источник, не уточнив размер частных инвестиций. При этом в разговоре с корреспондентом Евгений Мордовин сказал, что не в курсе договоренностей. В «Бруснике» обещали дать комментарий позднее.

Также известно, что перед недельным отпуском, в начале февраля, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов согласовал с Куйвашевым рендеры обновленного Литквартала. И запросил на его ремонт 270 миллионов рублей из областного бюджета. «Это максимальная сумма. Скорее всего, по итогам прохождения через госэкспертизу и другие согласования смета сократится. Губернатор одобрил», — рассказал другой собеседник агентства. В разговоре с URA.RU вице-мэр по строительству Рустам Галямов подтвердил, что глава региона поддержал проект, а также подчеркнул, что власти не забывают и о других важных реконструкциях — улицы Вайнера и Городского пруда.

О предстоящем ремонте Литературного квартала в центре Екатеринбурга стало известно летом 2021-го. Есть разные версии, как принималось это решение. По одной из них, Куйвашев и Орлов договорились изменить пространство, когда в мае высаживали цветы на клумбе, расположенной у входа в Литквартал. Кстати, раньше на месте этой клумбы стоял киоск, который, по слухам, раздражал Куйвашева, но мэрия долго не могла его снести из-за противодействия авторитетных бизнесменов, владевших торговой точкой.

В конце августа чиновники объявили конкурс на разработку архитектурной концепции реконструкции. Неожиданно (фаворитом считалась «Брусника» из-за аппаратного веса Круковского) и не без кулуарного скандала право на подготовку эскизов получили бюро «Гордеев и Демидов» и S&P.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам