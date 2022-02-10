В Кремле отреагировали на допинг-скандал на Олимпиаде

10 февраля 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировали на допинг-скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ситуации с якобы положительной допинг-пробой у российской фигуристки Камилы Валиевой Кремль будет ориентироваться только на информацию Международного Олимпийского комитета (МОК). Давать какие-то оценки, не обладая полными данными, никто не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Скандал разгорелся среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить направо и налево. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков. Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК. Вы слышали заявление МОКа. Нам здесь говорить что-то не имеет никакого смысла», — сказал Песков и пожелал всем российским спортсменам, в том числе Камиле Валиевой «только золотых наград». Награждение российских фигуристов, победивших в командном турнире, не состоялось из-за якобы положительной допинг-пробы одиночницы Камилы Валиевой. Вместе с тем сегодня официальный представитель МОК Марк Адамс назвал эту информацию «слухами» и «спекуляциями». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ситуации с якобы положительной допинг-пробой у российской фигуристки Камилы Валиевой Кремль будет ориентироваться только на информацию Международного Олимпийского комитета (МОК). Давать какие-то оценки, не обладая полными данными, никто не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Скандал разгорелся среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить направо и налево. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков. Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК. Вы слышали заявление МОКа. Нам здесь говорить что-то не имеет никакого смысла», — сказал Песков и пожелал всем российским спортсменам, в том числе Камиле Валиевой «только золотых наград». Награждение российских фигуристов, победивших в командном турнире, не состоялось из-за якобы положительной допинг-пробы одиночницы Камилы Валиевой. Вместе с тем сегодня официальный представитель МОК Марк Адамс назвал эту информацию «слухами» и «спекуляциями».