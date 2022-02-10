В Кремле отреагировали на допинг-скандал на Олимпиаде

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировали на допинг-скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой Фото:

В ситуации с якобы положительной допинг-пробой у российской фигуристки Камилы Валиевой Кремль будет ориентироваться только на информацию Международного Олимпийского комитета (МОК). Давать какие-то оценки, не обладая полными данными, никто не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Скандал разгорелся среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить направо и налево. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков. Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК. Вы слышали заявление МОКа. Нам здесь говорить что-то не имеет никакого смысла», — сказал Песков и пожелал всем российским спортсменам, в том числе Камиле Валиевой «только золотых наград».

Награждение российских фигуристов, победивших в командном турнире, не состоялось из-за якобы положительной допинг-пробы одиночницы Камилы Валиевой. Вместе с тем сегодня официальный представитель МОК Марк Адамс назвал эту информацию «слухами» и «спекуляциями».

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В ситуации с якобы положительной допинг-пробой у российской фигуристки Камилы Валиевой Кремль будет ориентироваться только на информацию Международного Олимпийского комитета (МОК). Давать какие-то оценки, не обладая полными данными, никто не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Скандал разгорелся среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить направо и налево. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков. Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК. Вы слышали заявление МОКа. Нам здесь говорить что-то не имеет никакого смысла», — сказал Песков и пожелал всем российским спортсменам, в том числе Камиле Валиевой «только золотых наград». Награждение российских фигуристов, победивших в командном турнире, не состоялось из-за якобы положительной допинг-пробы одиночницы Камилы Валиевой. Вместе с тем сегодня официальный представитель МОК Марк Адамс назвал эту информацию «слухами» и «спекуляциями».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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