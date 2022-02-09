09 февраля 2022
08 февраля 2022

Силовиков хотят проверить на ложь из-за убийства девочки в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
Подозреваемый в убийстве Виталий Бережной также готов пройти детектор лжи Фото:
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Адвокат обвиняемого в убийстве тюменской школьницы Виталия Бережного ходатайствовала о прохождении полиграфа полицейскими, которые задерживали и допрашивали ее подзащитного. Об этом URA.RU рассказала сама юрист, Елена Шихова. Проверку на ложь готов пройти и ее клиент.

«Мы заявили ходатайство о прохождении полиграфа оперативниками, которые проводили задержание и допрос Виталия Бережного, в рамках материалов проверки о нанесении ему телесных повреждений. Мой подзащитный также готов пройти детектор лжи», — рассказала URA.RU адвокат обвиняемого Елена Шихова.

По ее словам, в материалах дела есть данные о том, что ранее Бережной отказался от процедуры на полиграфе. Однако, как утверждает адвокат, такую возможность ее клиенту даже не предлагали.

Ранее URA.RU писало, что предполагаемый убийца тюменской школьницы, тело которой нашли 19 августа в районе «Лесобаза», заявил, что признание вины у него выбили под пытками. Изначально следствие не хотело возбуждать дело по данному факту, но позднее отказ был отозван.

Сейчас, по словам Елены Шиховой, в рамках проверки опрашиваются оперативники, участвовавшие в задержании Бережного. При этом защита требует, чтобы показания взяли и у гражданских свидетелей, которые присутствовали на базе, откуда забрали мужчину.

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Адвокат обвиняемого в убийстве тюменской школьницы Виталия Бережного ходатайствовала о прохождении полиграфа полицейскими, которые задерживали и допрашивали ее подзащитного. Об этом URA.RU рассказала сама юрист, Елена Шихова. Проверку на ложь готов пройти и ее клиент. «Мы заявили ходатайство о прохождении полиграфа оперативниками, которые проводили задержание и допрос Виталия Бережного, в рамках материалов проверки о нанесении ему телесных повреждений. Мой подзащитный также готов пройти детектор лжи», — рассказала URA.RU адвокат обвиняемого Елена Шихова. По ее словам, в материалах дела есть данные о том, что ранее Бережной отказался от процедуры на полиграфе. Однако, как утверждает адвокат, такую возможность ее клиенту даже не предлагали. Ранее URA.RU писало, что предполагаемый убийца тюменской школьницы, тело которой нашли 19 августа в районе «Лесобаза», заявил, что признание вины у него выбили под пытками. Изначально следствие не хотело возбуждать дело по данному факту, но позднее отказ был отозван. Сейчас, по словам Елены Шиховой, в рамках проверки опрашиваются оперативники, участвовавшие в задержании Бережного. При этом защита требует, чтобы показания взяли и у гражданских свидетелей, которые присутствовали на базе, откуда забрали мужчину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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