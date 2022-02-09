Губернатор ХМАО ответила на речь олимпийца после провала на Играх

Комарова сообщила, что поддержит любое решение лыжника Устюгова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отреагировала на заявление югорского лыжника-олимпийца Сергея Устюгова, который после провала в личном спринте полуфинала Олимпийских игр (он занял четвертое место), заявил о возможном завершении карьеры. Глава региона поддержала Устюгова, опубликовав пост на своей странице в социальной сети Instagram.

«В соцсетях обсуждаются слова нашего Сергея Устюгова. В свою очередь скажу: какое бы решение не принял Сергей, Вы наш, югорский, Сергей. Поддерживаем Вас. Успехов», — написала Комарова.

Глава региона также отметила, что каждый день Олимпийских игр в Пекине — яркие эмоции для болельщиков, спортсменов. «Болеем за югорских, российских олимпийцев. Югра, Россия, вперед!», — добавила губернатор. Ранее Устюгов не вошел в финал олимпийского спринта. В интервью после заезда он заявил, что «просрал старт, ради которого тренировался» и рассказал, что задумывается о завершении карьеры.