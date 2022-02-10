Должность замруководителя следственного управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу официально занял Дмитрий Цымбаленко. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по ЯНАО. О скором назначении ранее сообщали источники URA.RU.
«Цымбаленко Дмитрий Иванович. Полковник юстиции. Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу», — говорится на сайте ведомства.
Ранее источники агентства сообщали, что слухи о назначении Цымбаленко первым замглавы СУ СК России по ЯНАО ходили еще с конца ноября 2021 года. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления СК в Курганской области с 2008 года. До этого он работал в прокуратуре Курганской области, с марта 2004 года занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел.
Должность замруководителя следственного управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу официально занял Дмитрий Цымбаленко. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по ЯНАО. О скором назначении ранее сообщали источники URA.RU. «Цымбаленко Дмитрий Иванович. Полковник юстиции. Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу», — говорится на сайте ведомства. Ранее источники агентства сообщали, что слухи о назначении Цымбаленко первым замглавы СУ СК России по ЯНАО ходили еще с конца ноября 2021 года. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления СК в Курганской области с 2008 года. До этого он работал в прокуратуре Курганской области, с марта 2004 года занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел.