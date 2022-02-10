Высокопоставленный силовик получил должность в ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился

10 февраля 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Дмитрий Цымбаленко стал замруководителя СУ СК по ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Должность замруководителя следственного управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу официально занял Дмитрий Цымбаленко. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по ЯНАО. О скором назначении ранее сообщали источники URA.RU. «Цымбаленко Дмитрий Иванович. Полковник юстиции. Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу», — говорится на сайте ведомства. Ранее источники агентства сообщали, что слухи о назначении Цымбаленко первым замглавы СУ СК России по ЯНАО ходили еще с конца ноября 2021 года. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления СК в Курганской области с 2008 года. До этого он работал в прокуратуре Курганской области, с марта 2004 года занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Должность замруководителя следственного управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу официально занял Дмитрий Цымбаленко. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по ЯНАО. О скором назначении ранее сообщали источники URA.RU. «Цымбаленко Дмитрий Иванович. Полковник юстиции. Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу», — говорится на сайте ведомства. Ранее источники агентства сообщали, что слухи о назначении Цымбаленко первым замглавы СУ СК России по ЯНАО ходили еще с конца ноября 2021 года. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления СК в Курганской области с 2008 года. До этого он работал в прокуратуре Курганской области, с марта 2004 года занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел.