Высокопоставленный силовик получил должность в ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился

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Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, полковник, погон
Дмитрий Цымбаленко стал замруководителя СУ СК по ЯНАО Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Должность замруководителя следственного управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу официально занял Дмитрий Цымбаленко. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по ЯНАО. О скором назначении ранее сообщали источники URA.RU.

«Цымбаленко Дмитрий Иванович. Полковник юстиции. Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу», — говорится на сайте ведомства.

Ранее источники агентства сообщали, что слухи о назначении Цымбаленко первым замглавы СУ СК России по ЯНАО ходили еще с конца ноября 2021 года. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления СК в Курганской области с 2008 года. До этого он работал в прокуратуре Курганской области, с марта 2004 года занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел.

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Должность замруководителя следственного управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу официально занял Дмитрий Цымбаленко. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по ЯНАО. О скором назначении ранее сообщали источники URA.RU. «Цымбаленко Дмитрий Иванович. Полковник юстиции. Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу», — говорится на сайте ведомства. Ранее источники агентства сообщали, что слухи о назначении Цымбаленко первым замглавы СУ СК России по ЯНАО ходили еще с конца ноября 2021 года. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления СК в Курганской области с 2008 года. До этого он работал в прокуратуре Курганской области, с марта 2004 года занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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