Задержанного за взятку Темникова защитит влиятельный экс-силовик

Александра Темникова задержали 8 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Адвокатом врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургского УМВД Александра Темникова, подозреваемого во взятке, стал экс-глава отдела по расследованию ДТП с погибшими в Екатеринбурге Андрей Лизанец. Об этом URA.RU рассказал источник в юридических кругах.

«Андрей Михайлович стал адвокатом Темникова. Сейчас он ведет частную адвокатскую практику, хотя раньше занимал важный пост в ГУ МВД по Свердловской области», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что Лизанец, находясь на посту в главке полиции, активно взаимодействовал со СМИ и пользовался авторитетом среди коллег по службе.

URA.RU обратилось к Лизанцу. Он подтвердил информацию о своем карьерном пути, но отметил, что не комментирует данные о своем подзащитном без его разрешения.

Александр Темников был задержан по подозрению в получении взяток в крупном и значительном размере. По версии следствия, пойманные на наркотиках свердловчане просили силовика не возбуждать уголовное дело. В его задержании участвовали сотрудники полиции и управления ФСБ по Свердловской области. В отношении Темникова и его руководителей проведут проверку, чтобы выяснить все обстоятельства, при которых была допущена коррупция. В день задержания, 9 февраля, Темникова заключили под стражу решением железнодорожного райсуда Екатеринбурга.

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