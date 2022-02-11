Под Москвой задержали тюменского вора в законе. Видео

11 февраля 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

Александр Бабанов был задержан полицейскими в Химках Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Противостояние воров в законе Уроженец Тюмени, вор в законе Александр Бабанов (Бабан) был задержан полицейскими в подмосковных Химках. При задержании у криминального авторитета было обнаружено боевое оружие. «Плодом совместных усилий сотрудников ГУУР и Московского уголовного розыска стало задержание в Химках 51-летнего вора „в законе“ Александра Бабанова, более известного в криминальной среде как Бабан. При личном досмотре у задержанного изъят боевой пистолет Glock», — сообщает агентство «Прайм крайм» со ссылкой на собственные источники. На видеозаписи после задержания Бабанов заявил, что не «помнит о судимостях». Кроме того, он не стал отвечать на вопрос, является ли вором в законе. По информации «Прайм крайм», Бабанов ранее был судим четыре раза, из которых дважды освобождался условно-досрочно. В послужном списке вора числятся такие статьи, как грабеж, разбой, вымогательство, нанесение тяжких телесных и бандитизм. Авторитет был коронован в возрасте 42 лет по отбытии очередного срока в 2013 году мингрельским кланом «Кардава-Мзарелуа», но через месяц разжалован из воров из-за происков конкурентов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уроженец Тюмени, вор в законе Александр Бабанов (Бабан) был задержан полицейскими в подмосковных Химках. При задержании у криминального авторитета было обнаружено боевое оружие. «Плодом совместных усилий сотрудников ГУУР и Московского уголовного розыска стало задержание в Химках 51-летнего вора „в законе“ Александра Бабанова, более известного в криминальной среде как Бабан. При личном досмотре у задержанного изъят боевой пистолет Glock», — сообщает агентство «Прайм крайм» со ссылкой на собственные источники. На видеозаписи после задержания Бабанов заявил, что не «помнит о судимостях». Кроме того, он не стал отвечать на вопрос, является ли вором в законе. По информации «Прайм крайм», Бабанов ранее был судим четыре раза, из которых дважды освобождался условно-досрочно. В послужном списке вора числятся такие статьи, как грабеж, разбой, вымогательство, нанесение тяжких телесных и бандитизм. Авторитет был коронован в возрасте 42 лет по отбытии очередного срока в 2013 году мингрельским кланом «Кардава-Мзарелуа», но через месяц разжалован из воров из-за происков конкурентов.