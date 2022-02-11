Под Москвой задержали тюменского вора в законе. Видео

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Александр Бабанов был задержан полицейскими в Химках Фото:
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Противостояние воров в законе

Уроженец Тюмени, вор в законе Александр Бабанов (Бабан) был задержан полицейскими в подмосковных Химках. При задержании у криминального авторитета было обнаружено боевое оружие.

«Плодом совместных усилий сотрудников ГУУР и Московского уголовного розыска стало задержание в Химках 51-летнего вора „в законе“ Александра Бабанова, более известного в криминальной среде как Бабан. При личном досмотре у задержанного изъят боевой пистолет Glock», — сообщает агентство «Прайм крайм» со ссылкой на собственные источники.

На видеозаписи после задержания Бабанов заявил, что не «помнит о судимостях». Кроме того, он не стал отвечать на вопрос, является ли вором в законе.

По информации «Прайм крайм», Бабанов ранее был судим четыре раза, из которых дважды освобождался условно-досрочно. В послужном списке вора числятся такие статьи, как грабеж, разбой, вымогательство, нанесение тяжких телесных и бандитизм. Авторитет был коронован в возрасте 42 лет по отбытии очередного срока в 2013 году мингрельским кланом «Кардава-Мзарелуа», но через месяц разжалован из воров из-за происков конкурентов.

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Уроженец Тюмени, вор в законе Александр Бабанов (Бабан) был задержан полицейскими в подмосковных Химках. При задержании у криминального авторитета было обнаружено боевое оружие. «Плодом совместных усилий сотрудников ГУУР и Московского уголовного розыска стало задержание в Химках 51-летнего вора „в законе“ Александра Бабанова, более известного в криминальной среде как Бабан. При личном досмотре у задержанного изъят боевой пистолет Glock», — сообщает агентство «Прайм крайм» со ссылкой на собственные источники. На видеозаписи после задержания Бабанов заявил, что не «помнит о судимостях». Кроме того, он не стал отвечать на вопрос, является ли вором в законе. По информации «Прайм крайм», Бабанов ранее был судим четыре раза, из которых дважды освобождался условно-досрочно. В послужном списке вора числятся такие статьи, как грабеж, разбой, вымогательство, нанесение тяжких телесных и бандитизм. Авторитет был коронован в возрасте 42 лет по отбытии очередного срока в 2013 году мингрельским кланом «Кардава-Мзарелуа», но через месяц разжалован из воров из-за происков конкурентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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