Дорожники перекроют трассу Екатеринбург — Тюмень из-за пешеходов 11 февраля 2022 в 14:08 Размер текста - 17 + Трасса будет перекрыта ночью 16 февраля. Ремонтники планируют установить два надземных перехода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трассу Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» перекроют для движения ночью 16 февраля из-за строительства двух новых надземных переходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». «В ночь с 15 на 16 февраля на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень планируется временное перекрытие движения транспорта. Движение будет перекрыто в обоих направлениях», — сообщают в Уралуправтодоре. Движение перекроют на 213 километре с 0:00 до 0:40 и на 221 километре с 3:00 до 3:40. Уточняется, что работы будут выполнятся для монтажа двух надземных пешеходных переходов. Ранее сообщалось, что на аварийных трассах Свердловской области установят четырнадцать дорожных камер. Также новые камеры установят в Нижнем Тагиле. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Трассу Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» перекроют для движения ночью 16 февраля из-за строительства двух новых надземных переходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». «В ночь с 15 на 16 февраля на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень планируется временное перекрытие движения транспорта. Движение будет перекрыто в обоих направлениях», — сообщают в Уралуправтодоре. Движение перекроют на 213 километре с 0:00 до 0:40 и на 221 километре с 3:00 до 3:40. Уточняется, что работы будут выполнятся для монтажа двух надземных пешеходных переходов. Ранее сообщалось, что на аварийных трассах Свердловской области установят четырнадцать дорожных камер. Также новые камеры установят в Нижнем Тагиле. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям