Дорожники перекроют трассу Екатеринбург — Тюмень из-за пешеходов

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Разное. Город, кирпич, проезд закрыт, ремонт дороги, дорожный знак, дорожные работы
Трасса будет перекрыта ночью 16 февраля. Ремонтники планируют установить два надземных перехода Фото:

Трассу Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» перекроют для движения ночью 16 февраля из-за строительства двух новых надземных переходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

«В ночь с 15 на 16 февраля на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень планируется временное перекрытие движения транспорта. Движение будет перекрыто в обоих направлениях», — сообщают в Уралуправтодоре.

Движение перекроют на 213 километре с 0:00 до 0:40 и на 221 километре с 3:00 до 3:40. Уточняется, что работы будут выполнятся для монтажа двух надземных пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что на аварийных трассах Свердловской области установят четырнадцать дорожных камер. Также новые камеры установят в Нижнем Тагиле.

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Трассу Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» перекроют для движения ночью 16 февраля из-за строительства двух новых надземных переходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». «В ночь с 15 на 16 февраля на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень планируется временное перекрытие движения транспорта. Движение будет перекрыто в обоих направлениях», — сообщают в Уралуправтодоре. Движение перекроют на 213 километре с 0:00 до 0:40 и на 221 километре с 3:00 до 3:40. Уточняется, что работы будут выполнятся для монтажа двух надземных пешеходных переходов. Ранее сообщалось, что на аварийных трассах Свердловской области установят четырнадцать дорожных камер. Также новые камеры установят в Нижнем Тагиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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