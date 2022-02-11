Дорожники перекроют трассу Екатеринбург — Тюмень из-за пешеходов

Трассу Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» перекроют для движения ночью 16 февраля из-за строительства двух новых надземных переходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». «В ночь с 15 на 16 февраля на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень планируется временное перекрытие движения транспорта. Движение будет перекрыто в обоих направлениях», — сообщают в Уралуправтодоре. Движение перекроют на 213 километре с 0:00 до 0:40 и на 221 километре с 3:00 до 3:40. Уточняется, что работы будут выполнятся для монтажа двух надземных пешеходных переходов. Ранее сообщалось, что на аварийных трассах Свердловской области установят четырнадцать дорожных камер. Также новые камеры установят в Нижнем Тагиле.