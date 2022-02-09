На девяти загородных дорогах будет установлено 14 камер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четырнадцать дорожных камер установят на девяти аварийных трассах Свердловской области. Также новые камеры установят в Нижнем Тагиле. Об этом журналистам сообщила региональная автоинспекция.

«На аварийных участках трасс Свердловской области в 2022 году появятся новые дорожные камеры. В списке девять загородных дорог, включающих четырнадцать точек дислокации», — сообщило ведомство порталу e1.ru.

На девяти дорогах регионального значения установят четырнадцать камер фиксации нарушений:

ЕКАД (21—24-й, 76—79-й километр);

трасса Екатеринбург — Реж — Алапаевск (34—35-й, 46—47-й километр);

трасса Екатеринбург — Полевской (26—30-й, 37—39-й, 52—54-й километр);

автодорога Верхняя Пышма — Среднеуральск — поселок Исеть (5—6-й километр);

подъезд к Первоуральску (1—4-й километр);

Серовский тракт (123—125-й километр);

автодорога Первоуральск — Шаля (11—12-й километр);

автодорога Богданович — Сухой Лог (12—15-й километр);

автодорога Ольховка — Двуреченск (13—15-й километр).

Также камеры установят на территории Нижнего Тагила:

ул. Серова в районе дома № 10;

ул. Горбуновская (мостовой переход через реку Леба);

ул. Победы в районе дома № 42;

ул. Фестивальная в районе пересечения с ул. Республиканской.