09 февраля 2022

На девяти свердловских трассах установят новые камеры. Список

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Выезд рабочей группы по дорогам города с Дмитрием Микуликом. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамеры, рампа, видеорегистратор, камера на дороге
На девяти загородных дорогах будет установлено 14 камер Фото:

Четырнадцать дорожных камер установят на девяти аварийных трассах Свердловской области. Также новые камеры установят в Нижнем Тагиле. Об этом журналистам сообщила региональная автоинспекция.

«На аварийных участках трасс Свердловской области в 2022 году появятся новые дорожные камеры. В списке девять загородных дорог, включающих четырнадцать точек дислокации», — сообщило ведомство порталу e1.ru.

На девяти дорогах регионального значения установят четырнадцать камер фиксации нарушений:

  • ЕКАД (21—24-й, 76—79-й километр);

  • трасса Екатеринбург — Реж — Алапаевск (34—35-й, 46—47-й километр);

  • трасса Екатеринбург — Полевской (26—30-й, 37—39-й, 52—54-й километр);

  • автодорога Верхняя Пышма — Среднеуральск — поселок Исеть (5—6-й километр);

  • подъезд к Первоуральску (1—4-й километр);

  • Серовский тракт (123—125-й километр);

  • автодорога Первоуральск — Шаля (11—12-й километр);

  • автодорога Богданович — Сухой Лог (12—15-й километр);

  • автодорога Ольховка — Двуреченск (13—15-й километр).

Также камеры установят на территории Нижнего Тагила:

  • ул. Серова в районе дома № 10;
  • ул. Горбуновская (мостовой переход через реку Леба);
  • ул. Победы в районе дома № 42;
  • ул. Фестивальная в районе пересечения с ул. Республиканской.

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Четырнадцать дорожных камер установят на девяти аварийных трассах Свердловской области. Также новые камеры установят в Нижнем Тагиле. Об этом журналистам сообщила региональная автоинспекция. «На аварийных участках трасс Свердловской области в 2022 году появятся новые дорожные камеры. В списке девять загородных дорог, включающих четырнадцать точек дислокации», — сообщило ведомство порталу e1.ru. На девяти дорогах регионального значения установят четырнадцать камер фиксации нарушений: ЕКАД (21—24-й, 76—79-й километр); трасса Екатеринбург — Реж — Алапаевск (34—35-й, 46—47-й километр); трасса Екатеринбург — Полевской (26—30-й, 37—39-й, 52—54-й километр); автодорога Верхняя Пышма — Среднеуральск — поселок Исеть (5—6-й километр); подъезд к Первоуральску (1—4-й километр); Серовский тракт (123—125-й километр); автодорога Первоуральск — Шаля (11—12-й километр); автодорога Богданович — Сухой Лог (12—15-й километр); Также камеры установят на территории Нижнего Тагила:
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© Служба новостей «URA.RU»
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