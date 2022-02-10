Вьетнам разрешил въезд переболевшим туристам из РФ без прививки

10 февраля 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Для прилета в страну переболевшим туристам потребуется сертификат с Госуслуг Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Въезд во Вьетнам с 9 февраля разрешен не только полностью вакцинированным, но и непривитым переболевшим путешественникам, а также детям от 14 до 18 лет. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Уточняется, что для прилета в страну потребуется сертификат с портала Госуслуг в распечатанном и электронном виде. «С 9 февраля въезд во Вьетнам разрешен не только полностью вакцинированным, но и переболевшим коронавирусом гражданам России (без вакцинации). Ранее переболевшим въезд в страну был запрещен. Вьетнам теперь признает российские сертификаты переболевшего с Госуслуг. Документ необходимо предоставить в аэропорту по прилету во Вьетнам (в распечатанном и электронном виде, сертификат должен быть скачан на английском языке с данными загранпаспорта)», — сообщается на сайте АТОР. Вьетнам считает сертификат действительным лишь в течение шести месяцев. Властям важно, чтобы вакцинация проводилась двукомпонентной вакциной. Каким препаратом ревакцинировались туристы, значения не имеет. Ранее правила въезда для россиян смягчили Кипр и Таиланд. Туристы с отрицательным ПЦР-тестом могут спокойно перемещаться по Тайланду. А для отдыхающих на Кипре вовсе отменили обязанность сдавать анализ на коронавирус. Кроме того, туристам, вакцинированным «Спутником V», разрешили въезжать в Австралию. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Въезд во Вьетнам с 9 февраля разрешен не только полностью вакцинированным, но и непривитым переболевшим путешественникам, а также детям от 14 до 18 лет. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Уточняется, что для прилета в страну потребуется сертификат с портала Госуслуг в распечатанном и электронном виде. «С 9 февраля въезд во Вьетнам разрешен не только полностью вакцинированным, но и переболевшим коронавирусом гражданам России (без вакцинации). Ранее переболевшим въезд в страну был запрещен. Вьетнам теперь признает российские сертификаты переболевшего с Госуслуг. Документ необходимо предоставить в аэропорту по прилету во Вьетнам (в распечатанном и электронном виде, сертификат должен быть скачан на английском языке с данными загранпаспорта)», — сообщается на сайте АТОР. Вьетнам считает сертификат действительным лишь в течение шести месяцев. Властям важно, чтобы вакцинация проводилась двукомпонентной вакциной. Каким препаратом ревакцинировались туристы, значения не имеет. Ранее правила въезда для россиян смягчили Кипр и Таиланд. Туристы с отрицательным ПЦР-тестом могут спокойно перемещаться по Тайланду. А для отдыхающих на Кипре вовсе отменили обязанность сдавать анализ на коронавирус. Кроме того, туристам, вакцинированным «Спутником V», разрешили въезжать в Австралию. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.