Калужский губернатор поймал мигранта на незнании русского языка. Видео

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Обнинск. Калужская область, Обнинск, мигранты, кабинет, правозащитники
глава региона без предупреждения посетил Многофункциональный миграционный центр Фото:

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поймал на обмане мигранта, который пытался получить патент. Видеоролик с общением главы региона и иностранного гражданина был опубликован в соцсетях губернатора.

«Утром без предупреждения заехал в Многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Первый попавшийся „гость с юга“. Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках», — написал в посте Шапша. В само видео заметно, как он пытается узнать у мигранта откуда у него сертификат о знании русского языка. «Где взяли сертификат? Заплатили? 5000 рублей?», — — спросил он и получил утвердительный ответ.

«Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют „липовые“ сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки», — отметил губернатор.

Шапша уже запретил нанимать мигрантов на работу в сферы торговли, общепита, пассажирских перевозок в Калужской области. Он уточнил, что регион выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, находящихся за рубежом.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале 2022 года тема переселения массы мигрантов поднялась в подмосковном Обнинске, где уже сейчас проживает около 30 тысяч приезжих. Волна миграции, подпитанная из бюджета, привела к нагрузке, с которой не справляется не только школы — перегружена вся социальная инфраструктура города. Мигранты с легкостью получают и даже покупают гражданство, не владея русским языком, а затем пользуются щедрыми госпрограммами на зависть местным.

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша поймал на обмане мигранта, который пытался получить патент. Видеоролик с общением главы региона и иностранного гражданина был опубликован в соцсетях губернатора. «Утром без предупреждения заехал в Многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Первый попавшийся „гость с юга“. Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках», — написал в посте Шапша. В само видео заметно, как он пытается узнать у мигранта откуда у него сертификат о знании русского языка. «Где взяли сертификат? Заплатили? 5000 рублей?», — — спросил он и получил утвердительный ответ. «Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют „липовые“ сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки», — отметил губернатор. Шапша уже запретил нанимать мигрантов на работу в сферы торговли, общепита, пассажирских перевозок в Калужской области. Он уточнил, что регион выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, находящихся за рубежом. Ранее URA.RU сообщало, что в начале 2022 года тема переселения массы мигрантов поднялась в подмосковном Обнинске, где уже сейчас проживает около 30 тысяч приезжих. Волна миграции, подпитанная из бюджета, привела к нагрузке, с которой не справляется не только школы — перегружена вся социальная инфраструктура города. Мигранты с легкостью получают и даже покупают гражданство, не владея русским языком, а затем пользуются щедрыми госпрограммами на зависть местным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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