В Минздраве рассказали о самочувствии Жириновского

11 февраля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Жириновскому оказывают всю необходимую медицинскую помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. «Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — сообщил один из представителей министерства. Информацию передает ТАСС. Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер фракции перестал узнавать родных, врачей и соратников. При этом, официально в ЛДПР заявляют, что Жириновский чувствует себя хорошо, работает с документами и дает поручения по телефону. По прогнозу партии, скоро политик вернется к полноценной работе. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом политик привился от коронавируса восемь раз. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. «Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — сообщил один из представителей министерства. Информацию передает ТАСС. Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер фракции перестал узнавать родных, врачей и соратников. При этом, официально в ЛДПР заявляют, что Жириновский чувствует себя хорошо, работает с документами и дает поручения по телефону. По прогнозу партии, скоро политик вернется к полноценной работе. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом политик привился от коронавируса восемь раз.