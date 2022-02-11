В Минздраве рассказали о самочувствии Жириновского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Жириновскому оказывают всю необходимую медицинскую помощь Фото:
новость из сюжета
Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — сообщил один из представителей министерства. Информацию передает ТАСС.

Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер фракции перестал узнавать родных, врачей и соратников. При этом, официально в ЛДПР заявляют, что Жириновский чувствует себя хорошо, работает с документами и дает поручения по телефону. По прогнозу партии, скоро политик вернется к полноценной работе. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом политик привился от коронавируса восемь раз.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. «Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — сообщил один из представителей министерства. Информацию передает ТАСС. Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер фракции перестал узнавать родных, врачей и соратников. При этом, официально в ЛДПР заявляют, что Жириновский чувствует себя хорошо, работает с документами и дает поручения по телефону. По прогнозу партии, скоро политик вернется к полноценной работе. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом политик привился от коронавируса восемь раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...