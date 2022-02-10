Курганские детсады — на гране закрытия из-за отсутствия детей

В Курганской области из-за пандемии снизилась рождаемость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские детсады окажутся на гране закрытия из-за отсутствия воспитанников. В регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции наблюдается низкая рождаемость, предупредил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

«В период пандемии (2020—2021 годов) наметилось снижение рождаемости. И у нас в районах освобождается очень большое количество садиков. Например, в Петухово один корпус садика будет заполнен наполовину, либо вообще не будет заполнен с нового учебного года. Если до этого у нас в первый класс шло порядка 10-11 тысяч, то сейчас будет по 8-9 тысяч. Это говорит о том, что садики будут пустовать», — рассказал Андрей Кочеров депутатам Курганской областной думы на комитете по соцполитике.

Чиновник опасается, что пустующие садики в районах захотят передать сторонним организациям или продать, как было в 90-х годах. «Лучше туда переводить допобразование, открывать кружки и секции в этих помещениях для детей, чем кому-то продавать или передавать. Все равно рождаемость через три-пять лет выйдет на уровень 10-12 тысяч, и опять же возникнет вопрос, куда везти детей», — сказал Кочеров.