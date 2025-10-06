Изумруды, шаманы и мертвецы: какие тайны и сокровища хранят Уральские горы

От Северного Ледовитого океана до степей Казахстана раскинулся горный хребет, напоминающий позвоночник древнего гигантского существа. Это Уральские горы — один из самых значимых природных рубежей России, разделивший ее на европейскую и азиатскую части. Как появились Уральские горы, какие богатства в себе таят и чем знамениты их вершины, — в материале URA.RU.
Как появились Уральские горы
Уральские горы простираются на 2500 с лишним километров с севера на юг, начиная от побережья Северного Ледовитого океана и заканчивая степными просторами Казахстана. Они появились из-за столкновения двух крупных земных плит — Сибирской и Восточно-Европейской. Этот процесс привел к образованию мощных горных цепей. Уральский хребет — один из самых старых на Земле. По разным оценкам, его возраст 300-400 миллионов лет.
Разделили Европу и Азию
Уральские горы традиционно считаются естественной границей между Европой и Азией. Это представление сложилось еще в античные времена и закрепилось в эпоху Великих географических открытий. Впервые границу между частями света на Урале обозначил в XVIII веке Василий Татищев — российский историк и географ. Разделительная линия проходит вдоль восточного склона Уральских гор, тянется по реке Урал и Каспийскому морю. Горный массив пролегает через 10 регионов России: Ямал, Коми, ХМАО, Пермский край, Башкирию, Удмуртию, Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую и Курганскую области.
Самая высокая вершина
Наивысшая точка Уральских гор — Народная (1895 метров, Приполярный Урал). Она находится на границе Коми и ХМАО, вдали от населенных пунктов. Несмотря на то, что до нее трудно добраться, вершина привлекает альпинистов со всего мира. Восхождение на эту гору — серьезное испытание для туристов. Народная имеет несколько пиков, ее вершины до июля покрыты снежными шапками. Путешественники утверждают, что сверху открывается потрясающий вид на северную часть Уральского хребта и бирюзовые горные озера.
Самая знаменитая гора
Самая знаменитая из уральских гор — гора Холатчахль на Северном Урале (1096,7 м над уровнем моря). В переводе с языка манси ее название переводится как «Гора мертвецов». В феврале 1959 года там при страшных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова. Сегодня, спустя 66 лет, эта история остается не до конца разгаданной, вокруг нее витает много домыслов, строятся десятки версий. Мрачные склоны Холатчахль манят любителей таинственного со всего мира. Перевалу Дятлова посвящены тысячи статей в газетах и журналах, о нем написаны повесть и роман, сняты документальные фильмы, телесериал и даже американский художественный ужастик.
Природа Уральских гор
Уральские горы — уникальный регион, где на относительно небольшом пространстве соседствуют различные природные зоны — от тайги до тундры. Большую часть хребта занимает тайга — вечнозеленый лес из елей, сосен и пихт. На южных склонах, где климат более мягкий, тайга сменяется смешанными и лиственными лесами, там преобладают липы, березы, дубы и осины. За Полярным кругом начинается лесотундра, где карликовые деревья и кустарники соседствуют с открытыми пространствами. А в самых высоких частях Уральских гор располагаются уникальные горные экосистемы, где условия еще более суровы. Такие горные вершины часто даже летом покрыты снегом.
Какие животные водятся
Благодаря разнообразию природных зон Уральские горы стали домом для большого количества животных. На территории Полярного Урала живут северные олени, песцы, белые совы и белые куропатки. В таежных лесах Северного Урала можно встретить медведей, лосей, кабанов, рысей, волков, лис, соболей, росомах и куниц. На южных склонах можно заметить сурков, сусликов и хорьков. В горных районах обитает сибирская косуля, а в реках водятся бобры, ондатры, выдры, щука, форель и множество водоплавающих птиц.
Какие богатства хранятся в недрах
Уральские горы издавна славятся богатством своих недр. Несколько веков там добывали малахит — самоцвет