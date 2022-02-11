Девятилетняя студентка психфака МГУ берет за консультации 50 000

Отец девятилетней студентки МГУ им. М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений назвал стоимость психологической консультации, которую может провести его дочь. По словам мужчины, девочка готова оказать психологическую помощь за 50 тысяч рублей. Об этом он рассказал в семейном блоге в Live Journal, указав, что Алиса начинает консультировать «одаренных детей».
«Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого — 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — написал Тепляков в ответ на просьбу одной из подписчиц. В комментариях женщина просила «подтянуть» ее сына по нужному предмету.
Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, биологии, профильной математике и информатике. Аттестат за 11-й класс она получила, будучи в восьмилетнем возрасте. Ей удалось поступить в МГУ только на платное обучение. За месяц в университете она добилась хорошей успеваемости. В середине декабря отец девочки попытался наброситься на заведующего кафедрой из-за реакции ребенка на оценивание ее знаний на экзамене.
Отец девятилетней студентки МГУ им. М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений назвал стоимость психологической консультации, которую может провести его дочь. По словам мужчины, девочка готова оказать психологическую помощь за 50 тысяч рублей. Об этом он рассказал в семейном блоге в Live Journal, указав, что Алиса начинает консультировать «одаренных детей». «Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого — 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — написал Тепляков в ответ на просьбу одной из подписчиц. В комментариях женщина просила «подтянуть» ее сына по нужному предмету. Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, биологии, профильной математике и информатике. Аттестат за 11-й класс она получила, будучи в восьмилетнем возрасте. Ей удалось поступить в МГУ только на платное обучение. За месяц в университете она добилась хорошей успеваемости. В середине декабря отец девочки попытался наброситься на заведующего кафедрой из-за реакции ребенка на оценивание ее знаний на экзамене.