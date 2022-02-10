10 февраля 2022

Байден: американцы должны немедленно покинуть Украину. «Начнется мировая война»

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Джо Байден, байден джо
Отправка войск США на Украину приведет к началу мировой войны, заявил Джо Байден Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Граждане США должны немедленно покинуть территорию Украины из-за «нарастающей угрозы военного нападения России». Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Американские граждане должны уехать из Украины сейчас же», — сказал Джо Байден в интервью NBC News. Он подчеркнул, что США имеют дело с Россией, чья армия является одной из самых больших армий в мире. «Это совсем другая ситуация, и все может быстро сойти с ума», — добавил он.

Также американский глава заявил, что отправка войск США на Украину для эвакуации американцев невозможна. «Если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, то начнется мировая война», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее URA.RU сообщало, что Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором призвал американцев в срочном порядке покинуть территорию Украины любым возможным способом. До этого в Госдепе только рекомендовали гражданам не посещать Украину. Семьям дипломатов США, работающим на Украине, было разрешено покинуть страну. Украинский президент Владимир Зеленский назвал эвакуацию иностранных послов из Киева «частью дипломатической игры».

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Граждане США должны немедленно покинуть территорию Украины из-за «нарастающей угрозы военного нападения России». Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Американские граждане должны уехать из Украины сейчас же», — сказал Джо Байден в интервью NBC News. Он подчеркнул, что США имеют дело с Россией, чья армия является одной из самых больших армий в мире. «Это совсем другая ситуация, и все может быстро сойти с ума», — добавил он. Также американский глава заявил, что отправка войск США на Украину для эвакуации американцев невозможна. «Если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, то начнется мировая война», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Ранее URA.RU сообщало, что Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором призвал американцев в срочном порядке покинуть территорию Украины любым возможным способом. До этого в Госдепе только рекомендовали гражданам не посещать Украину. Семьям дипломатов США, работающим на Украине, было разрешено покинуть страну. Украинский президент Владимир Зеленский назвал эвакуацию иностранных послов из Киева «частью дипломатической игры».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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