Песков: НАТО не может ответить на вопрос Путина в течение 15 лет

12 февраля 2022 в 06:33 Размер текста - 17 +

Из-за того, что никто не прислушался к Владимиру Путину, сейчас РФ находится у «красных линий», заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU НАТО не могут ответить на вопрос президента РФ Владимира Путина о нерасширении НАТО к границам России, который был задан во время его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. Этот вопрос, как вы видите, во главе угла внешнеполитической повестки и сегодня. И до сих пор никто на этот вопрос не ответил», — цитирует Дмитрия Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля отметил, что бывший генсек НАТО Манфред Вернер в 1991 заявлял, что нерасширение военной инфраструктуры блока на ФРГ будет лучшей гарантией безопасности для России. «Не прислушались тогда, а такой кумулятивный эффект этого расширения копился, вызревал и привел к тому, что, фактически, как сейчас говорит наш президент, Россия находится непосредственно у „красных линий“ своих национальных интересов и интересов безопасности», — резюмировал Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль признала правоту Путина в его Мюнхенской речи. Президент России тогда подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО, уточняет Царьград. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО не могут ответить на вопрос президента РФ Владимира Путина о нерасширении НАТО к границам России, который был задан во время его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. Этот вопрос, как вы видите, во главе угла внешнеполитической повестки и сегодня. И до сих пор никто на этот вопрос не ответил», — цитирует Дмитрия Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля отметил, что бывший генсек НАТО Манфред Вернер в 1991 заявлял, что нерасширение военной инфраструктуры блока на ФРГ будет лучшей гарантией безопасности для России. «Не прислушались тогда, а такой кумулятивный эффект этого расширения копился, вызревал и привел к тому, что, фактически, как сейчас говорит наш президент, Россия находится непосредственно у „красных линий“ своих национальных интересов и интересов безопасности», — резюмировал Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль признала правоту Путина в его Мюнхенской речи. Президент России тогда подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО, уточняет Царьград.