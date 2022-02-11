11 февраля 2022

В Туркмении назначена дата досрочных выборов нового президента

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ЦИК Туркмении начал подготовку к внеочередным выборам президента страны Фото:

Внеочередные выборы президента Туркменистана состоятся 12 марта 2022 года. Об этом сообщили в Центризбиркоме страны. Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет «дать дорогу молодым».

«В Туркмении 12 марта состоятся внеочередные выборы президента», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК Туркмении. В стране уже начали подготовку к голосованию.

Ранее Бердымухамедов сообщил, что принял «непростое решение о себе». Он намерен уйти с поста президента Туркмении спустя 15 лет правления. Бердымухамедов планирует продолжить политическую карьеру и занять пост председателя Халк Маслахаты — верхней палаты парламента государства. Бердымухамедов поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных выборов, передает телеканал 360.

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Внеочередные выборы президента Туркменистана состоятся 12 марта 2022 года. Об этом сообщили в Центризбиркоме страны. Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет «дать дорогу молодым». «В Туркмении 12 марта состоятся внеочередные выборы президента», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК Туркмении. В стране уже начали подготовку к голосованию. Ранее Бердымухамедов сообщил, что принял «непростое решение о себе». Он намерен уйти с поста президента Туркмении спустя 15 лет правления. Бердымухамедов планирует продолжить политическую карьеру и занять пост председателя Халк Маслахаты — верхней палаты парламента государства. Бердымухамедов поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных выборов, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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