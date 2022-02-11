В Туркмении назначена дата досрочных выборов нового президента

Внеочередные выборы президента Туркменистана состоятся 12 марта 2022 года. Об этом сообщили в Центризбиркоме страны. Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет «дать дорогу молодым».
«В Туркмении 12 марта состоятся внеочередные выборы президента», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК Туркмении. В стране уже начали подготовку к голосованию.
Ранее Бердымухамедов сообщил, что принял «непростое решение о себе». Он намерен уйти с поста президента Туркмении спустя 15 лет правления. Бердымухамедов планирует продолжить политическую карьеру и занять пост председателя Халк Маслахаты — верхней палаты парламента государства. Бердымухамедов поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных выборов, передает телеканал 360.
Внеочередные выборы президента Туркменистана состоятся 12 марта 2022 года. Об этом сообщили в Центризбиркоме страны. Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет «дать дорогу молодым». «В Туркмении 12 марта состоятся внеочередные выборы президента», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК Туркмении. В стране уже начали подготовку к голосованию. Ранее Бердымухамедов сообщил, что принял «непростое решение о себе». Он намерен уйти с поста президента Туркмении спустя 15 лет правления. Бердымухамедов планирует продолжить политическую карьеру и занять пост председателя Халк Маслахаты — верхней палаты парламента государства. Бердымухамедов поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных выборов, передает телеканал 360.