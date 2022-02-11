В Туркмении назначена дата досрочных выборов нового президента 12 февраля 2022 в 12:38 Размер текста - 17 + ЦИК Туркмении начал подготовку к внеочередным выборам президента страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Внеочередные выборы президента Туркменистана состоятся 12 марта 2022 года. Об этом сообщили в Центризбиркоме страны. Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет «дать дорогу молодым». «В Туркмении 12 марта состоятся внеочередные выборы президента», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК Туркмении. В стране уже начали подготовку к голосованию. Ранее Бердымухамедов сообщил, что принял «непростое решение о себе». Он намерен уйти с поста президента Туркмении спустя 15 лет правления. Бердымухамедов планирует продолжить политическую карьеру и занять пост председателя Халк Маслахаты — верхней палаты парламента государства. Бердымухамедов поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных выборов, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Внеочередные выборы президента Туркменистана состоятся 12 марта 2022 года. Об этом сообщили в Центризбиркоме страны. Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет «дать дорогу молодым». «В Туркмении 12 марта состоятся внеочередные выборы президента», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК Туркмении. В стране уже начали подготовку к голосованию. Ранее Бердымухамедов сообщил, что принял «непростое решение о себе». Он намерен уйти с поста президента Туркмении спустя 15 лет правления. Бердымухамедов планирует продолжить политическую карьеру и занять пост председателя Халк Маслахаты — верхней палаты парламента государства. Бердымухамедов поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных выборов, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям