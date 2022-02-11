Зам Куйвашева взялся за важные для власти выборы в Екатеринбурге

Говорят, Олег Чемезов, хоть и включился в кампанию, напрямую руководить ею не намерен, поскольку пока доверяет идеологам мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, отвечающий за внутреннюю политику, начал контролировать довыборы в думу Екатеринбурга по двум округам — Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2. По данным URA.RU, 10 февраля Чемезов впервые присутствовал на заседании городского предвыборного штаба, которое проводил мэр Алексей Орлов.

«Чемезов заслушал доклады, высказал некоторые пожелания и, грубо говоря, сказал: „Идите работайте“. Пока все», — поделился собеседник, участвовавший в совещании. На нем, помимо Орлова и Чемезова, присутствовали вице-мэры (докладывал куратор политики и СМИ Сергей Плахотин), главы районов и спикер думы Игорь Володин (хотя ранее Орлов отстранил его от подбора кандидатов для «Единой России»).

Чемезов подтвердил URA.RU, что ходил на штаб, но от подробных комментариев воздержался. Источник агентства, работающий с Чемезовым, передал, что устойчивого впечатления о том, как идеологи Екатеринбурга готовятся к кампании, у чиновника пока нет. «Рано», — объяснил собеседник. По слухам, до 10 февраля Чемезов не очень активно участвовал в кампании. «Он обсуждал с Плахотиным в частном порядке какие-то моменты, но не более», — описал еще один инсайдер. Будет ли Чемезов приходить на городские штабы регулярно, пока не ясно.

При его предшественнике, Сергее Бидонько, у пиар-блока мэрии на локальных выборах было меньше автономии.

На довыборах в думу Екатеринбурга осенью 2020-го — еще при прежней власти в городе — действовал не только местный штаб (куда представители команды губернатора Евгения Куйвашева не ходили), но и региональный (по руководством Бидонько, к которому ездил мэр Александр Высокинский). Это объясняли тем, что Высокинский и его заместитель Екатерина Куземка к тому моменту утратили доверие со стороны руководства региона.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга намечены на 27 марта. Мэрия продвигает на них директоров школ — Татьяну Вяткину (округ №2) и Александру Журавлеву (№10). Орлов выбрал их для «Единой России» сам, без участия бизнеса и руководства думы. Для него важно усилить контроль над представительным органом. К тому же для Орлова и его пиарщиков это первая по-настоящему самостоятельная кампания. А для региональных властей (в частности, Чемезова, назначенного лишь в начале октября 2021-го) в преддверии губернаторских выборов победа кандидатов от ЕР необходима, чтобы показать федеральному центру, что они контролируют ситуацию в области.

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