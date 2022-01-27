Спикер думы Екатеринбурга припомнил мэру игнор на выборах

Игоря Володина (слева) беспокоит, что Алексей Орлов (по центру) принимает решения о формировании думы без него Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин высказал мэру Алексею Орлову недовольство в связи с тем, что кандидатов на мартовские довыборы подбирали без него. По словам источника URA.RU в областной власти, такой разговор у Володина и Орлова якобы состоялся перед областной конференцией «Единой России», которая проходила в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 22 января.

«Спикер думы я, а основных кандидатов [на довыборы] подбираете вы, причем не посоветовавшись со мной», — передает примерное содержание претензии Володина собеседник агентства. Как на это отреагировал Орлов, неизвестно. Володин на момент публикации не ответил на звонок корреспондента, в пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что не были свидетелями беседы.

Довыборы в гордуму пройдут 27 марта в двух округах — Верх-Исетском (№2) и Ленинском (№10). Они понадобились после того, как единоросс Сергей Мелехин (№2) перешел в свердловское заксобрание, а Николай Смирнягин (№10) покинул думу ради поста главы Академического района. По замыслу Орлова, заменить их должны директора школ — Татьяна Вяткина (школа №168) и Екатерина Журавлева (№140) соответственно. Обе ранее выиграли праймериз «Единой России». По данным агентства, Орлов лично собеседовал Вяткину и Журавлеву (Володин действительно был отстранен от кастинга). Градоначальник выбрал независимых от бизнес-групп бюджетниц для того, чтобы сильнее контролировать думу.

Впервые спор Володина и Орлова из-за комплектования представительного органа возник в августе 2021-го, когда «Единая Россия» решала, кому перейдет мандат скончавшейся Галины Арбузовой. Володин поддерживал своего друга, экс-чекиста Николая Антонова, Орлов — директора детской школы искусств Надежду Воробьеву. Кто выйдет победителем из аппаратной интриги, не было ясно еще за пару часов до решающего заседания политсовета, вспоминает один из очевидцев. Позиция Орлова в итоге перевесила.

С начала 2022 года Володин и Орлов конфликтуют из-за поста руководителя Счетной палаты. Хотя и не показывают этого на публике.

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