Терапевт Лапа назвала условие для отмены 2 дозы вакцины от COVID

Антитела после первой прививки появляются через месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Не нужно ставить вторую дозу вакцины от коронавируса пациенту, который заболел после первой. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«После первой прививки редко у кого появляются антитела. Через месяц, когда делают вторую прививку, уже идет иммунный ответ. Тогда появляются антитела. Второй раз это происходит уже через два месяца. Поэтому, если человек в этот период заболел, ему, конечно, даже вторую прививку делать не надо. Потому что антитела у него уже будут. У него была встреча с вирусом и формируется иммунный ответ. Это все надо каждому врачу про каждого пациента знать», — сказала Людмила Лапа.

С тем, что после болезни прививку делать не нужно, согласился вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он также озвучил схему правильной вакцинации от коронавируса. «Привился — шесть месяцев ничего не нужно делать. Заболел — то же самое. Прошло полгода, антитела упали. Не нужно их мерить, надо просто ревакцинироваться. Это правильный, простой, бесплатный и безопасный способ действий для здоровья. Вакцинироваться нужно тем, что точно работает. У нас одна такая вакцина — „Спутник“», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что многократная вакцинация может навредить здоровью. Как отметил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев, пример лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который с сентября 2020 года привился от COVID-19 восемь раз, должен стать уроком для всех. Врач подчеркнул, что состояние политика можно сравнить со СПИДом.

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