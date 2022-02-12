Верховный суд: когда за «шпионские» гаджеты можно сесть в тюрьму

Приобретение «шпионских» гаджетов — средств скрытой фото-, аудио- и видеофиксации не является преступлением, если приборы нужны для защиты себя и членов своей семьи. В остальных случаях человека могут осудить. Об этом говорится в постановлении Верховного суда, которое касается случая о продаже ручки с видеокамерой.
«Не может быть квалифицировано как преступление приобретение устройства для негласного получения информации, чтобы использовать его для безопасности себя и членов семьи, сохранности имущества или для слежки за животными. Если гражданин планировал собирать тайное досье на соседей, это подсудно», — говорится в сообщении ВС, которое приводит «Российская газета».
Таким образом, приобретенный гаджет не должен использоваться для «посягательства на конституционные права граждан». Кроме того, в Уголовный Кодекс внесли поправки о том, что считать «шпионской» техникой.
Ранее фермер из Кургана был задержан за то, что заказал GPS-трекер для того, чтобы следить за теленком. Разбирательство шло чуть больше года. В марте 2018 года органы следствия прекратили уголовное преследование фермера.
Приобретение «шпионских» гаджетов — средств скрытой фото-, аудио- и видеофиксации не является преступлением, если приборы нужны для защиты себя и членов своей семьи. В остальных случаях человека могут осудить. Об этом говорится в постановлении Верховного суда, которое касается случая о продаже ручки с видеокамерой. «Не может быть квалифицировано как преступление приобретение устройства для негласного получения информации, чтобы использовать его для безопасности себя и членов семьи, сохранности имущества или для слежки за животными. Если гражданин планировал собирать тайное досье на соседей, это подсудно», — говорится в сообщении ВС, которое приводит «Российская газета». Таким образом, приобретенный гаджет не должен использоваться для «посягательства на конституционные права граждан». Кроме того, в Уголовный Кодекс внесли поправки о том, что считать «шпионской» техникой. Ранее фермер из Кургана был задержан за то, что заказал GPS-трекер для того, чтобы следить за теленком. Разбирательство шло чуть больше года. В марте 2018 года органы следствия прекратили уголовное преследование фермера.