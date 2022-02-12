WADA проверит окружение Валиевой

13 февраля 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Независимый отдел разведки и расследований проверит тренеров Камилы Валиевой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Всемирное антидопинговое агентство начнет проверять тренеров, врачей и всех тех, кто есть в окружении российской спортсменки Камилы Валиевой, у которой якобы был выявлен положительный тест на допинг на Олимпийских играх в Пекине. Информацию об этом публикует агентство Reuters. «WADA заявило агентству, что попросит свой независимый отдел разведки и расследований провести расследование в отношении тренеров, врачей и других взрослых, окружавших спортсменку. Ранее с этой просьбой обратился Международный олимпийский комитет (МОК)», — говорится в материале. Также в статье отмечается, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что уже начало расследование в отношении окружения. Причина этого — Валиева является несовершеннолетней. 15-летняя Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире Олимпийских игр в Пекине вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Но 10 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило о положительном допинг-тесте спортсменки. Поэтому церемония награждения, несмотря на завоевание российской командой золотых медалей, не состоялась, пишет «Газета Кемерова». В итоге Валиеву отстранили от соревнований, дополняют « Невские новости ». Однако после апелляции 9 февраля это решение было снято. По итогам теста в допинг-пробе у фигуристки нашли триметазидин — препарат для сердца, который никак не мог повлиять на ее спортивные результаты и достижения. На данный момент ей разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что допинг-проба фигуристки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе в ходе турнира по фигурному катанию в Пекине, и все они были отрицательными. Поэтому результат выступлений фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде не подлежит пересмотру. Специалисты также отмечают «непреднамеренность загрязнения» пробы. По их словам, этот препарат применяется для лечения болезней сердца у взрослых людей, а детям он полностью противопоказан. Российская фигуристка выступит в короткой программе личного турнира Олимпиады. Она получила 26-й стартовый номер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Всемирное антидопинговое агентство начнет проверять тренеров, врачей и всех тех, кто есть в окружении российской спортсменки Камилы Валиевой, у которой якобы был выявлен положительный тест на допинг на Олимпийских играх в Пекине. Информацию об этом публикует агентство Reuters. «WADA заявило агентству, что попросит свой независимый отдел разведки и расследований провести расследование в отношении тренеров, врачей и других взрослых, окружавших спортсменку. Ранее с этой просьбой обратился Международный олимпийский комитет (МОК)», — говорится в материале. Также в статье отмечается, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что уже начало расследование в отношении окружения. Причина этого — Валиева является несовершеннолетней. 15-летняя Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире Олимпийских игр в Пекине вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Но 10 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило о положительном допинг-тесте спортсменки. Поэтому церемония награждения, несмотря на завоевание российской командой золотых медалей, не состоялась, пишет «Газета Кемерова». В итоге Валиеву отстранили от соревнований, дополняют «Невские новости». Однако после апелляции 9 февраля это решение было снято. По итогам теста в допинг-пробе у фигуристки нашли триметазидин — препарат для сердца, который никак не мог повлиять на ее спортивные результаты и достижения. На данный момент ей разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что допинг-проба фигуристки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе в ходе турнира по фигурному катанию в Пекине, и все они были отрицательными. Поэтому результат выступлений фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде не подлежит пересмотру. Специалисты также отмечают «непреднамеренность загрязнения» пробы. По их словам, этот препарат применяется для лечения болезней сердца у взрослых людей, а детям он полностью противопоказан. Российская фигуристка выступит в короткой программе личного турнира Олимпиады. Она получила 26-й стартовый номер.