Валиева включена в короткую программу Олимпиады

13 февраля 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

Камила Валиева получила 26-й стартовый номер (фото из архива) Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Российская фигуристка Камила Валиева выступит в короткой программе личного турнира Олимпиады. Она получила 26-й стартовый номер. «Валиева включена в список участниц короткой программы в рамках индивидуальных соревнований на Олимпиаде в Пекине», — передает ТАСС. В жеребьевке приняли участие три россиянки. Валиева получила 26- номер, Александра Трусова — 28-й и чемпионка мира Анна Щербакова — 29-й. Всего свои короткие программы представят 30 фигуристок. Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля. Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире Игр в Пекине вместе Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Однако церемония награждения не состоялась: 10 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило о положительном допинг-тесте Валиевой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило 15-летнюю спортсменку от соревнований, однако это решение было Валиевой оспорено. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА. Слушания по делу пройдут сегодня, 13 февраля, а решение по ним будет принято 14 февраля во второй половине дня, пишет ТАСС. Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой найден препарат для сердца. Он не влияет на повышение спортивных результатов, однако относится к запрещенным для спортсменов препаратам. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что допинг-проба спортсменки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине, в ходе турнира по фигурному катанию, и все они были отрицательными. Поэтому результат выступлений фигуристки Камилы Валиевой в Пекине не подлежит пересмотру. Специалисты также отмечают «непреднамеренность загрязнения» пробы. По их словам, этот препарат применяется для лечения болезней сердца у взрослых людей, а детям он полностью противопоказан. Поддержку Валиевой высказали и в администрации президента России. «Ты россиянка. Выступай гордо и всех победи», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская фигуристка Камила Валиева выступит в короткой программе личного турнира Олимпиады. Она получила 26-й стартовый номер. «Валиева включена в список участниц короткой программы в рамках индивидуальных соревнований на Олимпиаде в Пекине», — передает ТАСС. В жеребьевке приняли участие три россиянки. Валиева получила 26- номер, Александра Трусова — 28-й и чемпионка мира Анна Щербакова — 29-й. Всего свои короткие программы представят 30 фигуристок. Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля. Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире Игр в Пекине вместе Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Однако церемония награждения не состоялась: 10 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило о положительном допинг-тесте Валиевой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило 15-летнюю спортсменку от соревнований, однако это решение было Валиевой оспорено. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА. Слушания по делу пройдут сегодня, 13 февраля, а решение по ним будет принято 14 февраля во второй половине дня, пишет ТАСС. Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой найден препарат для сердца. Он не влияет на повышение спортивных результатов, однако относится к запрещенным для спортсменов препаратам. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что допинг-проба спортсменки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине, в ходе турнира по фигурному катанию, и все они были отрицательными. Поэтому результат выступлений фигуристки Камилы Валиевой в Пекине не подлежит пересмотру. Специалисты также отмечают «непреднамеренность загрязнения» пробы. По их словам, этот препарат применяется для лечения болезней сердца у взрослых людей, а детям он полностью противопоказан. Поддержку Валиевой высказали и в администрации президента России. «Ты россиянка. Выступай гордо и всех победи», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.