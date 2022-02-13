В соцсетях посмеялись над бегством иностранцев с Украины. «Призыв к украинцам услышан!»

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Комментаторов развеселили призывы покинуть Украину Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Пользователи социальных сетей смеются над призывами руководства разных стран своим согражданам покинуть территорию Украины. Одни посчитали, что нужно ехать на Багамские острова, другие пишут про бунт в сумасшедшем доме.

Ранее стало известно, что власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что публикации об «эвакуации» российских дипломатов, появившиеся в западной прессе в январе, были прикрытием, чтобы другие страны вывезли дипломатов из Украины, пишет «Национальная служба новостей». Она предположила, что западные политики знают «о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности», уточняет RT.

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Пользователи социальных сетей смеются над призывами руководства разных стран своим согражданам покинуть территорию Украины. Одни посчитали, что нужно ехать на Багамские острова, другие пишут про бунт в сумасшедшем доме. Ранее стало известно, что власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что публикации об «эвакуации» российских дипломатов, появившиеся в западной прессе в январе, были прикрытием, чтобы другие страны вывезли дипломатов из Украины, пишет «Национальная служба новостей». Она предположила, что западные политики знают «о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности», уточняет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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