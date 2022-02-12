12 февраля 2022
11 февраля 2022

МВД: среднеуралец после убийства жены положил на ее тело цветы

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрельба прозвучала днем 13 февраля Фото:

Житель Среднеуральска (Свердловская область), которого подозревают в убийстве супруги, был задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, когда зашли в квартиру, обнаружили, что тело супруги прикрыто одеялом, на котором лежат цветы. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

«Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела (один — в супругу, и еще один — в шкаф). Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов», — отметил Горелых. Он добавил, что при задержании подозреваемый был пьян.

Неизвестный открыл стрельбу днем 13 февраля. Двор по ул. Советская был оцеплен правоохранительными органами. Мужчина задержан.

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Житель Среднеуральска (Свердловская область), которого подозревают в убийстве супруги, был задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, когда зашли в квартиру, обнаружили, что тело супруги прикрыто одеялом, на котором лежат цветы. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. «Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела (один — в супругу, и еще один — в шкаф). Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов», — отметил Горелых. Он добавил, что при задержании подозреваемый был пьян. Неизвестный открыл стрельбу днем 13 февраля. Двор по ул. Советская был оцеплен правоохранительными органами. Мужчина задержан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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