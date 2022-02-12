МВД: среднеуралец после убийства жены положил на ее тело цветы

13 февраля 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Стрельба прозвучала днем 13 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Среднеуральска (Свердловская область), которого подозревают в убийстве супруги, был задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, когда зашли в квартиру, обнаружили, что тело супруги прикрыто одеялом, на котором лежат цветы. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. «Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела (один — в супругу, и еще один — в шкаф). Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов», — отметил Горелых. Он добавил, что при задержании подозреваемый был пьян. Неизвестный открыл стрельбу днем 13 февраля. Двор по ул. Советская был оцеплен правоохранительными органами. Мужчина задержан. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Среднеуральска (Свердловская область), которого подозревают в убийстве супруги, был задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, когда зашли в квартиру, обнаружили, что тело супруги прикрыто одеялом, на котором лежат цветы. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. «Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела (один — в супругу, и еще один — в шкаф). Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов», — отметил Горелых. Он добавил, что при задержании подозреваемый был пьян. Неизвестный открыл стрельбу днем 13 февраля. Двор по ул. Советская был оцеплен правоохранительными органами. Мужчина задержан.