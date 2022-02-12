МВД: среднеуралец после убийства жены положил на ее тело цветы

Житель Среднеуральска (Свердловская область), которого подозревают в убийстве супруги, был задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, когда зашли в квартиру, обнаружили, что тело супруги прикрыто одеялом, на котором лежат цветы. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
«Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела (один — в супругу, и еще один — в шкаф). Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов», — отметил Горелых. Он добавил, что при задержании подозреваемый был пьян.
Житель Среднеуральска (Свердловская область), которого подозревают в убийстве супруги, был задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, когда зашли в квартиру, обнаружили, что тело супруги прикрыто одеялом, на котором лежат цветы. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. «Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела (один — в супругу, и еще один — в шкаф). Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов», — отметил Горелых. Он добавил, что при задержании подозреваемый был пьян. Неизвестный открыл стрельбу днем 13 февраля. Двор по ул. Советская был оцеплен правоохранительными органами. Мужчина задержан.