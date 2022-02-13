Открывший стрельбу по прохожим житель Среднеуральска задержан

Полиция задержала устроившего стрельбу в Среднеуральске Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мужчина, который открыл стрельбу по прохожим из окна дома в Среднеуральске, задержан. Об этом свидетельствуют кадры, распространенные в паблике в соцсети «ВКонтакте».

«По словам очевидцев, задержали того, кто устроил стрельбу из окон квартиры», — отмечено в паблике «Инцидент Екатеринбург». В настоящее время двор дома оцеплен полицией.

Неизвестный мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома на ул. Советская днем 13 февраля в Среднеуральске. По неофициальным данным, сначала злоумышленник застрелил жену. Комментариев от правоохранительных органов пока нет.