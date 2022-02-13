Открывший стрельбу по прохожим житель Среднеуральска задержан

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Последствия пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветная. Екатеринбург, герб свердловской области, машина полиции, последствия пожара, улица рассветная
Полиция задержала устроившего стрельбу в Среднеуральске Фото:

Мужчина, который открыл стрельбу по прохожим из окна дома в Среднеуральске, задержан. Об этом свидетельствуют кадры, распространенные в паблике в соцсети «ВКонтакте».

«По словам очевидцев, задержали того, кто устроил стрельбу из окон квартиры», — отмечено в паблике «Инцидент Екатеринбург». В настоящее время двор дома оцеплен полицией.

Неизвестный мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома на ул. Советская днем 13 февраля в Среднеуральске. По неофициальным данным, сначала злоумышленник застрелил жену. Комментариев от правоохранительных органов пока нет.

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Мужчина, который открыл стрельбу по прохожим из окна дома в Среднеуральске, задержан. Об этом свидетельствуют кадры, распространенные в паблике в соцсети «ВКонтакте». «По словам очевидцев, задержали того, кто устроил стрельбу из окон квартиры», — отмечено в паблике «Инцидент Екатеринбург». В настоящее время двор дома оцеплен полицией. Неизвестный мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома на ул. Советская днем 13 февраля в Среднеуральске. По неофициальным данным, сначала злоумышленник застрелил жену. Комментариев от правоохранительных органов пока нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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