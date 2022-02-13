Экс-глава МИД РФ: Украина будет жертвой в игре Запада против РФ

Примаков заявил, что Украине следует прекратить агрессию в сторону России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

США и страны Европы хотят принести Украину в жертву для того, чтобы усугубить положение России и Китая. Об этом заявил бывший министр иностранных дел России, глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Ваши спонсоры и „друзья“ хотят попросту спалить вашу страну — только для того, чтобы выставить Россию агрессором, восстановить монолитность Европы и западного мира и далее уже по своим правилам делать что угодно — что против России, что против Китая. Вас готовят на заклание, в жертву, провоцируют Россию, а за успех этой затеи заплатят вашими жизнями», — написал Примаков в своем telegram-канале.

По словам экс-главы МИД РФ, Украине следует «бросить оружие и перейти на сторону сил добра». «Ваши друзья — самые настоящие для вас враги. Ваш единственный друг и спасение — Россия», — подытожил он.

Ранее Конгресс США заявил, что Америка не должна оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока собственная южная граница не будет должным образом обеспечена. Председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике и международным связям Владислав Бердичевский сообщил, что наступление Украины на ДНР вполне возможно.