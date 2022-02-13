Российский шорт-трекист принес стране 16-ю медаль на Олимпиаде

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Строительство регионального центра шорт-трека. Челябинск, спортивный комплекс, шорт-трек
Российский шорт-трекист Ивлиев стал серебряным призером Олимпиады в Пекине Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине на дистанции 500 метров. Это уже 16 медаль России на данной Олимпиаде.

Первое место занял представитель Венгрии Лю Шаоанг, опередив Ивлиева на 0,11 секунды. Третья строка за канадцем Стивеном Дюбуа. Трансляция гонки велась на «России 1».

XXIV зимние Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. Он также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Российский шорт-трекист Константин Ивлиев стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине на дистанции 500 метров. Это уже 16 медаль России на данной Олимпиаде. Первое место занял представитель Венгрии Лю Шаоанг, опередив Ивлиева на 0,11 секунды. Третья строка за канадцем Стивеном Дюбуа. Трансляция гонки велась на «России 1». XXIV зимние Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. Он также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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