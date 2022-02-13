Украинскому спортсмену запретили говорить о войне на Олимпиаде

13 февраля 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич во время олимпиады показал плакат с надписью «Нет войне на Украине» Фото: Валентина Свистунова © URA.RU На Олимпийских играх в Токио не должны звучать политические заявления. С соответствующим призывом выступил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Таким образом он прокомментировал ситуацию со спортсменом из Украины, который между соревнованиями поднял плакат с политической надписью. Украинский скелетонист Владислав Хераскевич между забегами на Олимпийских играх в Пекине поднял плакат с надписью «Нет войне на Украине». Данный поступок связывают с напряженной ситуацией в отношениях с Россией. «Когда этот случай произошел позавчера вечером, мы поговорили с командой и спортсменом и объяснили ему ситуацию. В своем последнем забеге он понял наш посыл. Мы все хотим мира, но все согласились, что игровое поле и пьедестал почета — не место для каких-либо заявлений», — приводит Reuters слова Адамса. Согласно 50-й статье Олимпийской хартии на Играх запрещены любые формы политического протеста. Однако МОК не будет наказывать Гераскевича за демонстрацию плаката. Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. Он также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Олимпийских играх в Токио не должны звучать политические заявления. С соответствующим призывом выступил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Таким образом он прокомментировал ситуацию со спортсменом из Украины, который между соревнованиями поднял плакат с политической надписью. Украинский скелетонист Владислав Хераскевич между забегами на Олимпийских играх в Пекине поднял плакат с надписью «Нет войне на Украине». Данный поступок связывают с напряженной ситуацией в отношениях с Россией. «Когда этот случай произошел позавчера вечером, мы поговорили с командой и спортсменом и объяснили ему ситуацию. В своем последнем забеге он понял наш посыл. Мы все хотим мира, но все согласились, что игровое поле и пьедестал почета — не место для каких-либо заявлений», — приводит Reuters слова Адамса. Согласно 50-й статье Олимпийской хартии на Играх запрещены любые формы политического протеста. Однако МОК не будет наказывать Гераскевича за демонстрацию плаката. Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. Он также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.