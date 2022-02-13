Украинскому спортсмену запретили говорить о войне на Олимпиаде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майдан. Киев, флаг украины, майдан
Украинский спортсмен Владислав Гераскевич во время олимпиады показал плакат с надписью «Нет войне на Украине» Фото:

На Олимпийских играх в Токио не должны звучать политические заявления. С соответствующим призывом выступил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Таким образом он прокомментировал ситуацию со спортсменом из Украины, который между соревнованиями поднял плакат с политической надписью.

Украинский скелетонист Владислав Хераскевич между забегами на Олимпийских играх в Пекине поднял плакат с надписью «Нет войне на Украине». Данный поступок связывают с напряженной ситуацией в отношениях с Россией.

«Когда этот случай произошел позавчера вечером, мы поговорили с командой и спортсменом и объяснили ему ситуацию. В своем последнем забеге он понял наш посыл. Мы все хотим мира, но все согласились, что игровое поле и пьедестал почета — не место для каких-либо заявлений», — приводит Reuters слова Адамса.

Согласно 50-й статье Олимпийской хартии на Играх запрещены любые формы политического протеста. Однако МОК не будет наказывать Гераскевича за демонстрацию плаката.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. Он также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Олимпийских играх в Токио не должны звучать политические заявления. С соответствующим призывом выступил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Таким образом он прокомментировал ситуацию со спортсменом из Украины, который между соревнованиями поднял плакат с политической надписью. Украинский скелетонист Владислав Хераскевич между забегами на Олимпийских играх в Пекине поднял плакат с надписью «Нет войне на Украине». Данный поступок связывают с напряженной ситуацией в отношениях с Россией. «Когда этот случай произошел позавчера вечером, мы поговорили с командой и спортсменом и объяснили ему ситуацию. В своем последнем забеге он понял наш посыл. Мы все хотим мира, но все согласились, что игровое поле и пьедестал почета — не место для каких-либо заявлений», — приводит Reuters слова Адамса. Согласно 50-й статье Олимпийской хартии на Играх запрещены любые формы политического протеста. Однако МОК не будет наказывать Гераскевича за демонстрацию плаката. Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. Он также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...