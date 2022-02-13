Администрация президента США Джо Байдена собирается отозвать всех оставшихся дипломатов из Киева в течение 2 суток. Об этом сообщает телеканал CBS.
«Администрация Байдена готовится вывести весь американский персонал из Киева», — говорится в сообщении, опубликованном CBS в Twitter. Отмечается, это планируется сделать в течение следующих 24-48 часов.
Ранее появилась информация, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту. Позже депутат Рады Вадим Рабинович сообщил, что украинским парламентариям вылет из страны запрещен.
Администрация президента США Джо Байдена собирается отозвать всех оставшихся дипломатов из Киева в течение 2 суток. Об этом сообщает телеканал CBS. «Администрация Байдена готовится вывести весь американский персонал из Киева», — говорится в сообщении, опубликованном CBS в Twitter. Отмечается, это планируется сделать в течение следующих 24-48 часов. Ранее появилась информация, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту. Позже депутат Рады Вадим Рабинович сообщил, что украинским парламентариям вылет из страны запрещен.