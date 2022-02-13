13 февраля 2022

CBS: США отзовут оставшихся дипломатов из Киева

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Отозвать дипломатов планируется в течение 48 часов Фото:
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Война на Украине

Администрация президента США Джо Байдена собирается отозвать всех оставшихся дипломатов из Киева в течение 2 суток. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Администрация Байдена готовится вывести весь американский персонал из Киева», — говорится в сообщении, опубликованном CBS в Twitter. Отмечается, это планируется сделать в течение следующих 24-48 часов.

Ранее появилась информация, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту. Позже депутат Рады Вадим Рабинович сообщил, что украинским парламентариям вылет из страны запрещен.

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Администрация президента США Джо Байдена собирается отозвать всех оставшихся дипломатов из Киева в течение 2 суток. Об этом сообщает телеканал CBS. «Администрация Байдена готовится вывести весь американский персонал из Киева», — говорится в сообщении, опубликованном CBS в Twitter. Отмечается, это планируется сделать в течение следующих 24-48 часов. Ранее появилась информация, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту. Позже депутат Рады Вадим Рабинович сообщил, что украинским парламентариям вылет из страны запрещен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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