CBS: США отзовут оставшихся дипломатов из Киева 14 февраля 2022 в 05:39 Размер текста - 17 + Отозвать дипломатов планируется в течение 48 часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Администрация президента США Джо Байдена собирается отозвать всех оставшихся дипломатов из Киева в течение 2 суток. Об этом сообщает телеканал CBS. «Администрация Байдена готовится вывести весь американский персонал из Киева», — говорится в сообщении, опубликованном CBS в Twitter. Отмечается, это планируется сделать в течение следующих 24-48 часов. Ранее появилась информация, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту. Позже депутат Рады Вадим Рабинович сообщил, что украинским парламентариям вылет из страны запрещен. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Администрация президента США Джо Байдена собирается отозвать всех оставшихся дипломатов из Киева в течение 2 суток. Об этом сообщает телеканал CBS. «Администрация Байдена готовится вывести весь американский персонал из Киева», — говорится в сообщении, опубликованном CBS в Twitter. Отмечается, это планируется сделать в течение следующих 24-48 часов. Ранее появилась информация, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту. Позже депутат Рады Вадим Рабинович сообщил, что украинским парламентариям вылет из страны запрещен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям