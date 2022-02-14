Рубль резко обрушился на фоне слухов о «вторжении» РФ на Украину

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14 февраля курс доллара составил 78,29 рубля Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Рубль резко подешевел по отношению к мировым валютам после того, как ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за нестабильной ситуации. Доллар в начале утренних торгов понедельника превысил отметку 78 рублей впервые с 28 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Согласно представленным данным, курс доллара на момент открытия торгов (7:00 мск) вырос до 78,29 рублей, что стало максимумом с 28 января. Курс евро в то же время вырос до 88,32 рублей.

Ранее стало известно, что власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе.

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Рубль резко подешевел по отношению к мировым валютам после того, как ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за нестабильной ситуации. Доллар в начале утренних торгов понедельника превысил отметку 78 рублей впервые с 28 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Согласно представленным данным, курс доллара на момент открытия торгов (7:00 мск) вырос до 78,29 рублей, что стало максимумом с 28 января. Курс евро в то же время вырос до 88,32 рублей. Ранее стало известно, что власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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