Рубль резко обрушился на фоне слухов о «вторжении» РФ на Украину

14 февраля курс доллара составил 78,29 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Рубль резко подешевел по отношению к мировым валютам после того, как ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за нестабильной ситуации. Доллар в начале утренних торгов понедельника превысил отметку 78 рублей впервые с 28 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Согласно представленным данным, курс доллара на момент открытия торгов (7:00 мск) вырос до 78,29 рублей, что стало максимумом с 28 января. Курс евро в то же время вырос до 88,32 рублей.

Ранее стало известно, что власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе.