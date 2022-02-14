Рубль резко обрушился на фоне слухов о «вторжении» РФ на Украину

Рубль резко подешевел по отношению к мировым валютам после того, как ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за нестабильной ситуации. Доллар в начале утренних торгов понедельника превысил отметку 78 рублей впервые с 28 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Согласно представленным данным, курс доллара на момент открытия торгов (7:00 мск) вырос до 78,29 рублей, что стало максимумом с 28 января. Курс евро в то же время вырос до 88,32 рублей.
Ранее стало известно, что власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе.
Рубль резко подешевел по отношению к мировым валютам после того, как ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за нестабильной ситуации. Доллар в начале утренних торгов понедельника превысил отметку 78 рублей впервые с 28 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Согласно представленным данным, курс доллара на момент открытия торгов (7:00 мск) вырос до 78,29 рублей, что стало максимумом с 28 января. Курс евро в то же время вырос до 88,32 рублей. Ранее стало известно, что власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе.