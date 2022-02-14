Пьяный пермяк перепутал рейсы и избил сотрудницу аэропорта

Пьяный пассажир устроил дебош в пермском аэропорту (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В пермском аэропорту «Большое Савино» пассажир ударил кулаком сотрудницу аэровокзала. Мужчину, который был пьян, задержала полиция и возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили в пермском линейном отделе МВД РФ на транспорте.

«Злоумышленник ошибочно решил, что регистрация на его рейс окончена, и он опоздал на самолет. Подойдя к стойке регистрации выхода на посадку, он в грубой форме обратился к сотруднице аэропорта и потребовал пропустить его в самолет, который следовал в московский аэропорт „Домодедово“, хотя билет у него был до аэропорта „Шереметьево“. В ходе возникшего словесного конфликта хулиган сначала толкал сотрудницу аэропорта, а потом ударил кулаком по лицу», — рассказали URA.RU в пресс-службе пермского ЛО МВД России на транспорте.

Уголовное дело против пермяка возбудили по пунктам «а», «в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство на транспорте с применением насилия). Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до пяти лет.