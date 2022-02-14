Суд допустил Валиеву к Олимпиаде из-за ее особого статуса

Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву к Олимпиаде-2022 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева допущена до личного турнира Олимпиады в связи с ее статусом «защищенной персоны», так как спортсменке не исполнилось 16 лет. Об этом сообщили в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022 принято с учетом статуса „защищенной персоны“ и особого подхода к ним. Спортсменке не исполнилось 16 лет», — сообщается в пресс-релизе CAS, который опубликован на сайте спортивного суда.

Также в суде отметили, что не рассматривали в деле Валиевой вопросы, связанные с командным турниром фигуристов на пекинской Олимпиаде, где россияне получили золото. Они будут рассмотрены в другом производстве.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что в допинг-пробе российской фигуристки Камиллы Валиевой найден препарат для сердца. Он не влияет на повышение спортивных результатов, однако относится к запрещенным для спортсменов препаратам.

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что допинг-проба спортсменки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине, в ходе турнира по фигурному катанию, и все они были отрицательными. Поэтому результат выступлений фигуристки Камилы Валиевой в Пекине не подлежит пересмотру. Специалисты также отмечают «непреднамеренность загрязнения» пробы. По их словам, этот препарат применяется для лечения болезней сердца у взрослых людей, а детям он полностью противопоказан.

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