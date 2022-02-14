Вертолет UTair с вахтовиками экстренно сел в ЯНАО

14 февраля 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

В ЯНАО экстренную посадку совершил вертолет Ми-8 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тазовском районе ЯНАО экстренную посадку совершил Ми-8. Вертолет с вахтовиками сел в Тазовском районе, пострадавших нет. «Вертолет Ми-8 авиакомпании UTair с пассажирами аварийно сел в ЯНАО. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в МЧС по ЯНАО. Как добавили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, вертолет совершил посадку в 20 км восточнее от села Антипаюта в Тазовском районе ЯНАО. По предварительной информации авиакомпания UTair отправила борт с техниками из Нового Уренгоя. Этим же бортом планируется эвакуация пассажиров. «Вертолет выполнял вахтовый рейс по маршруту Новый Уренгой — поселок Лескино (Красноярский край). На борту находится 15 пассажиров, 3 члена экипажа. По предварительным данным в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта», — добавляет Уральская транспортная прокуратура. Обновлено в 12:32: «В 10:15 по местному времени при выполнении полета в Тазовском районе у вертолета Ми-8МТВ „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта. В интересах безопасности командир принял решение о посадке воздушного судна. Посадка благополучная. С экипажем (3 человека) и пассажирами (16 человек) все в порядке. „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ отправили к месту посадки вертолет для эвакуации пассажиров и экипажа», — сообщила URA.RU пресс-служба авиакомпании Utair. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тазовском районе ЯНАО экстренную посадку совершил Ми-8. Вертолет с вахтовиками сел в Тазовском районе, пострадавших нет. «Вертолет Ми-8 авиакомпании UTair с пассажирами аварийно сел в ЯНАО. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в МЧС по ЯНАО. Как добавили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, вертолет совершил посадку в 20 км восточнее от села Антипаюта в Тазовском районе ЯНАО. По предварительной информации авиакомпания UTair отправила борт с техниками из Нового Уренгоя. Этим же бортом планируется эвакуация пассажиров. «Вертолет выполнял вахтовый рейс по маршруту Новый Уренгой — поселок Лескино (Красноярский край). На борту находится 15 пассажиров, 3 члена экипажа. По предварительным данным в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта», — добавляет Уральская транспортная прокуратура. Обновлено в 12:32: «В 10:15 по местному времени при выполнении полета в Тазовском районе у вертолета Ми-8МТВ „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта. В интересах безопасности командир принял решение о посадке воздушного судна. Посадка благополучная. С экипажем (3 человека) и пассажирами (16 человек) все в порядке. „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ отправили к месту посадки вертолет для эвакуации пассажиров и экипажа», — сообщила URA.RU пресс-служба авиакомпании Utair.