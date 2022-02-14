Украина передумала вступать в НАТО

Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
«Мы пытаемся найти лучший выход», — сказал Пристайко в разговоре с журналистом в эфире BBC Radio 5. По словам посла, Украина может отказаться от вступления в НАТО для предотвращения войны с РФ.
Однако, как отметил Пристайко, такое решение противоречит Конституции Украины. С 2019 года положение о стремлении примкнуть к НАТО закреплено в основном законе страны. Это было стратегической целью Киева.
Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. «Мы пытаемся найти лучший выход», — сказал Пристайко в разговоре с журналистом в эфире BBC Radio 5. По словам посла, Украина может отказаться от вступления в НАТО для предотвращения войны с РФ. Однако, как отметил Пристайко, такое решение противоречит Конституции Украины. С 2019 года положение о стремлении примкнуть к НАТО закреплено в основном законе страны. Это было стратегической целью Киева. Ранее в НАТО заявили, что пока не планируют принимать Украину в свой состав, консенсус среди стран союзников по данному вопросу не достигнут. Путин предупредил об угрозе войны РФ против НАТО из-за вступления Украины в альянс.