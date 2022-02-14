Украина передумала вступать в НАТО

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Отказ от вступления в НАТО противоречит Конституции Украины Фото:
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Война на Украине

Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Мы пытаемся найти лучший выход», — сказал Пристайко в разговоре с журналистом в эфире BBC Radio 5. По словам посла, Украина может отказаться от вступления в НАТО для предотвращения войны с РФ. ‎

Однако, как отметил Пристайко, такое решение противоречит Конституции Украины. С 2019 года положение о стремлении примкнуть к НАТО закреплено в основном законе страны. Это было стратегической целью Киева.

Ранее в НАТО заявили, что пока не планируют принимать Украину в свой состав, консенсус среди стран союзников по данному вопросу не достигнут. Путин предупредил об угрозе войны РФ против НАТО из-за вступления Украины в альянс.

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Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. «Мы пытаемся найти лучший выход», — сказал Пристайко в разговоре с журналистом в эфире BBC Radio 5. По словам посла, Украина может отказаться от вступления в НАТО для предотвращения войны с РФ. ‎ Однако, как отметил Пристайко, такое решение противоречит Конституции Украины. С 2019 года положение о стремлении примкнуть к НАТО закреплено в основном законе страны. Это было стратегической целью Киева. Ранее в НАТО заявили, что пока не планируют принимать Украину в свой состав, консенсус среди стран союзников по данному вопросу не достигнут. Путин предупредил об угрозе войны РФ против НАТО из-за вступления Украины в альянс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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