Строители из ЯНАО сорвали сроки сдачи детсада в Тюмени

Воспитанники и сотрудники Тюменского детсада «Крепыш» остались без детского сада из-за ямальских строителей, которым не удалось в сроки закончить капремонт здания. Как рассказали источники URA.RU, реконструкцией детсада занималась компания «Стройкапитал», зарегистрированная в поселке Красноселькуп (ЯНАО).
«Скандал вокруг ремонта садика на Мельничной был бы неполным без рассмотрения фигуры подрядчика, по вине которого якобы и пришлось „выселить“ детей. Работы ведет компания „Стройпроект“, зарегистрированная в поселке Красноселькуп в ЯНАО», — указывают инсайдеры.
Источники отмечают, что не смотря на ямальское происхождение, компания в основном занимается строительством объектов в Тюмени. Сообщается, что на счету у фирмы, как минимум 10 строительных объектов, общая сумма контрактов — более 400 миллионов рублей.
На момент публикации комментарии компании «Стройпроект» получить не удалось. На звонки и сообщения URA.RU по телефонам и адресам, размещенным в открытом доступе, представители фирмы не ответили.
Воспитанники и сотрудники Тюменского детсада «Крепыш» остались без детского сада из-за ямальских строителей, которым не удалось в сроки закончить капремонт здания. Как рассказали источники URA.RU, реконструкцией детсада занималась компания «Стройкапитал», зарегистрированная в поселке Красноселькуп (ЯНАО). «Скандал вокруг ремонта садика на Мельничной был бы неполным без рассмотрения фигуры подрядчика, по вине которого якобы и пришлось „выселить“ детей. Работы ведет компания „Стройпроект“, зарегистрированная в поселке Красноселькуп в ЯНАО», — указывают инсайдеры. Источники отмечают, что не смотря на ямальское происхождение, компания в основном занимается строительством объектов в Тюмени. Сообщается, что на счету у фирмы, как минимум 10 строительных объектов, общая сумма контрактов — более 400 миллионов рублей. На момент публикации комментарии компании «Стройпроект» получить не удалось. На звонки и сообщения URA.RU по телефонам и адресам, размещенным в открытом доступе, представители фирмы не ответили. Ранее сообщалось, что мэрия Нового Уренгоя со скандалом разорвала строительный контракт с подрядчиками. Тогда строители отвечали за реконструкцию бассейна детской спортивной школы «Юность».