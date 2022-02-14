Строители из ЯНАО сорвали сроки сдачи детсада в Тюмени

14 февраля 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Воспитанники и сотрудники Тюменского дошкольного учреждения «Крепыш» вынуждены искать новый детсад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Воспитанники и сотрудники Тюменского детсада «Крепыш» остались без детского сада из-за ямальских строителей, которым не удалось в сроки закончить капремонт здания. Как рассказали источники URA.RU, реконструкцией детсада занималась компания «Стройкапитал», зарегистрированная в поселке Красноселькуп (ЯНАО). «Скандал вокруг ремонта садика на Мельничной был бы неполным без рассмотрения фигуры подрядчика, по вине которого якобы и пришлось „выселить“ детей. Работы ведет компания „Стройпроект“, зарегистрированная в поселке Красноселькуп в ЯНАО», — указывают инсайдеры. Источники отмечают, что не смотря на ямальское происхождение, компания в основном занимается строительством объектов в Тюмени. Сообщается, что на счету у фирмы, как минимум 10 строительных объектов, общая сумма контрактов — более 400 миллионов рублей. На момент публикации комментарии компании «Стройпроект» получить не удалось. На звонки и сообщения URA.RU по телефонам и адресам, размещенным в открытом доступе, представители фирмы не ответили. Ранее сообщалось, что мэрия Нового Уренгоя со скандалом разорвала строительный контракт с подрядчиками. Тогда строители отвечали за реконструкцию бассейна детской спортивной школы «Юность». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Воспитанники и сотрудники Тюменского детсада «Крепыш» остались без детского сада из-за ямальских строителей, которым не удалось в сроки закончить капремонт здания. Как рассказали источники URA.RU, реконструкцией детсада занималась компания «Стройкапитал», зарегистрированная в поселке Красноселькуп (ЯНАО). «Скандал вокруг ремонта садика на Мельничной был бы неполным без рассмотрения фигуры подрядчика, по вине которого якобы и пришлось „выселить“ детей. Работы ведет компания „Стройпроект“, зарегистрированная в поселке Красноселькуп в ЯНАО», — указывают инсайдеры. Источники отмечают, что не смотря на ямальское происхождение, компания в основном занимается строительством объектов в Тюмени. Сообщается, что на счету у фирмы, как минимум 10 строительных объектов, общая сумма контрактов — более 400 миллионов рублей. На момент публикации комментарии компании «Стройпроект» получить не удалось. На звонки и сообщения URA.RU по телефонам и адресам, размещенным в открытом доступе, представители фирмы не ответили. Ранее сообщалось, что мэрия Нового Уренгоя со скандалом разорвала строительный контракт с подрядчиками. Тогда строители отвечали за реконструкцию бассейна детской спортивной школы «Юность».