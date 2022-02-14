Бывшего шефа ГИБДД Нижнего Тагила отправили в колонию

Экс-главу управления ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова отправили на два года в колонию-поселение за злоупотребление должностными полномочиями. Соответствующее решение принял Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила.
«Назначить Чернову наказание в виде лишения свободы на срок два года», — вынесла приговор судья в онлайн-трансляции в группе суда в соцсети «ВКонтакте». Отбывать наказание Чернов будет в колонии-поселении. В течение двух лет после освобождения Чернов не сможет занимать посты на государственной службе.
Прокуратура запрашивала для Чернова два с половиной года колонии. 3 февраля он выступил с последним словом. По словам источников URA.RU, Чернов помогал избегать наказания за пьяное вождение сыну одного из чиновников Нижнего Тагила. Однако сам экс-глава городского ГИБДД не стал признавать свою вину.
Чернова задержали 13 октября 2021 года. В операции участвовали сотрудники управления ФСБ по Свердловской области. В месте с Черновым по статье о злоупотреблении должностными полномочиями проходили его коллеги в ведомстве.
Экс-главу управления ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова отправили на два года в колонию-поселение за злоупотребление должностными полномочиями. Соответствующее решение принял Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила. «Назначить Чернову наказание в виде лишения свободы на срок два года», — вынесла приговор судья в онлайн-трансляции в группе суда в соцсети «ВКонтакте». Отбывать наказание Чернов будет в колонии-поселении. В течение двух лет после освобождения Чернов не сможет занимать посты на государственной службе. Прокуратура запрашивала для Чернова два с половиной года колонии. 3 февраля он выступил с последним словом. По словам источников URA.RU, Чернов помогал избегать наказания за пьяное вождение сыну одного из чиновников Нижнего Тагила. Однако сам экс-глава городского ГИБДД не стал признавать свою вину. Чернова задержали 13 октября 2021 года. В операции участвовали сотрудники управления ФСБ по Свердловской области. В месте с Черновым по статье о злоупотреблении должностными полномочиями проходили его коллеги в ведомстве.