Бывшего шефа ГИБДД Нижнего Тагила отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, суд, защитная маска, вынесение приговора, пандемия
Суд запретил Анатолию Чернову занимать пост на госслужбе на два года Фото:

Экс-главу управления ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова отправили на два года в колонию-поселение за злоупотребление должностными полномочиями. Соответствующее решение принял Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила.

«Назначить Чернову наказание в виде лишения свободы на срок два года», — вынесла приговор судья в онлайн-трансляции в группе суда в соцсети «ВКонтакте». Отбывать наказание Чернов будет в колонии-поселении. В течение двух лет после освобождения Чернов не сможет занимать посты на государственной службе.

Прокуратура запрашивала для Чернова два с половиной года колонии. 3 февраля он выступил с последним словом. По словам источников URA.RU, Чернов помогал избегать наказания за пьяное вождение сыну одного из чиновников Нижнего Тагила. Однако сам экс-глава городского ГИБДД не стал признавать свою вину.

Чернова задержали 13 октября 2021 года. В операции участвовали сотрудники управления ФСБ по Свердловской области. В месте с Черновым по статье о злоупотреблении должностными полномочиями проходили его коллеги в ведомстве.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-главу управления ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова отправили на два года в колонию-поселение за злоупотребление должностными полномочиями. Соответствующее решение принял Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила. «Назначить Чернову наказание в виде лишения свободы на срок два года», — вынесла приговор судья в онлайн-трансляции в группе суда в соцсети «ВКонтакте». Отбывать наказание Чернов будет в колонии-поселении. В течение двух лет после освобождения Чернов не сможет занимать посты на государственной службе. Прокуратура запрашивала для Чернова два с половиной года колонии. 3 февраля он выступил с последним словом. По словам источников URA.RU, Чернов помогал избегать наказания за пьяное вождение сыну одного из чиновников Нижнего Тагила. Однако сам экс-глава городского ГИБДД не стал признавать свою вину. Чернова задержали 13 октября 2021 года. В операции участвовали сотрудники управления ФСБ по Свердловской области. В месте с Черновым по статье о злоупотреблении должностными полномочиями проходили его коллеги в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...