Бывшего шефа ГИБДД Нижнего Тагила отправили в колонию

14 февраля 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Суд запретил Анатолию Чернову занимать пост на госслужбе на два года Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-главу управления ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова отправили на два года в колонию-поселение за злоупотребление должностными полномочиями. Соответствующее решение принял Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила. «Назначить Чернову наказание в виде лишения свободы на срок два года», — вынесла приговор судья в онлайн-трансляции в группе суда в соцсети «ВКонтакте». Отбывать наказание Чернов будет в колонии-поселении. В течение двух лет после освобождения Чернов не сможет занимать посты на государственной службе. Прокуратура запрашивала для Чернова два с половиной года колонии. 3 февраля он выступил с последним словом. По словам источников URA.RU, Чернов помогал избегать наказания за пьяное вождение сыну одного из чиновников Нижнего Тагила. Однако сам экс-глава городского ГИБДД не стал признавать свою вину. Чернова задержали 13 октября 2021 года. В операции участвовали сотрудники управления ФСБ по Свердловской области. В месте с Черновым по статье о злоупотреблении должностными полномочиями проходили его коллеги в ведомстве. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-главу управления ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова отправили на два года в колонию-поселение за злоупотребление должностными полномочиями. Соответствующее решение принял Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила. «Назначить Чернову наказание в виде лишения свободы на срок два года», — вынесла приговор судья в онлайн-трансляции в группе суда в соцсети «ВКонтакте». Отбывать наказание Чернов будет в колонии-поселении. В течение двух лет после освобождения Чернов не сможет занимать посты на государственной службе. Прокуратура запрашивала для Чернова два с половиной года колонии. 3 февраля он выступил с последним словом. По словам источников URA.RU, Чернов помогал избегать наказания за пьяное вождение сыну одного из чиновников Нижнего Тагила. Однако сам экс-глава городского ГИБДД не стал признавать свою вину. Чернова задержали 13 октября 2021 года. В операции участвовали сотрудники управления ФСБ по Свердловской области. В месте с Черновым по статье о злоупотреблении должностными полномочиями проходили его коллеги в ведомстве.