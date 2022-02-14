В Ельцин Центре защитили охранников после скандала с вандализмом

После скандала Ельцин Центр поместил все картины под защитные стекла Фото: Размик Закарян © URA.RU

После акта вандализма в отношении картины Анны Лепорской на выставке в Ельцин Центре представители культуры Екатеринбурга обратили внимание на невысокие зарплаты охранников. Об этом заявил директор арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских на пресс-конференции по вопросам охраны предметов искусства.

«Требования к смотрителям довольно высокие, но это не самая высокооплачиваемая работа. И она при этом сложная. Быть сконцентрированным на том, что тебе вверено — это не самый простой процесс. Ожидания очень высокие, но при этом компенсация за эти ожидания не так высока», — сообщил Шипиловских. Он также подчеркнул, что смотритель не должен забывать о своих прямых обязанностях и брать на себя роли медиатора и экскурсовода. В противном случае это отвлекает охранника от его первостепенных задач.

О недостатке финансирования, которая влияет на работу системы безопасности, на пресс-конференции говорил и директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. «Очень многие критические вещи проявляются в критические моменты. Нужно увеличит бюджеты музеев в целом. Невысокооплачиваемый труд очень важной части музея. Очень непросто отладить систему безопасности при существующем финансировании», — заявил Корытин.

О факте вандализма в Ельцин Центре стало известно в январе 2022 года — спустя месяц после самого факт порчи картины. Тогда один из охранников пририсовал шариковой ручкой глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». После инцидента дирекция музея установила защитные экраны на картины выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства».

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