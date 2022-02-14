Зеленский потребовал вернуться сбежавших из Украины

14 февраля 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Зеленский дал уехавшим из Украины 24 часа на возвращение Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Уехавшие из Украины депутаты, политики и бизнесмены должны вернуться в течение 24 часов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Это серьезный вызов. Я думаю, что мы должны предоставить им сигнал — справедливый. От Верховной рады, от государства, и от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они вернулись в страну» — передает слова Зеленского «Интерфакс». Украинский лидер также отметил, что его семья находится в стране и не собирается уезжать. Зеленский заявил, что таким образом он хочет подать пример остальным. Ранее сообщалось, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту. Также сообщалось, что власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уехавшие из Украины депутаты, политики и бизнесмены должны вернуться в течение 24 часов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Это серьезный вызов. Я думаю, что мы должны предоставить им сигнал — справедливый. От Верховной рады, от государства, и от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они вернулись в страну» — передает слова Зеленского «Интерфакс». Украинский лидер также отметил, что его семья находится в стране и не собирается уезжать. Зеленский заявил, что таким образом он хочет подать пример остальным. Ранее сообщалось, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту. Также сообщалось, что власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе.