Зеленский потребовал вернуться сбежавших из Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский дал уехавшим из Украины 24 часа на возвращение Фото:
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Война на Украине

Уехавшие из Украины депутаты, политики и бизнесмены должны вернуться в течение 24 часов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Это серьезный вызов. Я думаю, что мы должны предоставить им сигнал — справедливый. От Верховной рады, от государства, и от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они вернулись в страну» — передает слова Зеленского «Интерфакс».

Украинский лидер также отметил, что его семья находится в стране и не собирается уезжать. Зеленский заявил, что таким образом он хочет подать пример остальным.

Ранее сообщалось, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту. Также сообщалось, что власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе.

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Уехавшие из Украины депутаты, политики и бизнесмены должны вернуться в течение 24 часов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Это серьезный вызов. Я думаю, что мы должны предоставить им сигнал — справедливый. От Верховной рады, от государства, и от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они вернулись в страну» — передает слова Зеленского «Интерфакс». Украинский лидер также отметил, что его семья находится в стране и не собирается уезжать. Зеленский заявил, что таким образом он хочет подать пример остальным. Ранее сообщалось, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту. Также сообщалось, что власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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